Die Anlieger der Halterner Straße brauchen noch Geduld: Die Fahrbahnsanierung wird erst im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Das teilte Anja Kleykamp , Pressesprecherin der Stadt, jetzt auf Anfrage der Westfälischen Nachrichten mit. „Zurzeit läuft die Endplanung, in die die Anlieger einbezogen worden sind“, berichtete Kleykamp. Der Bauausschuss hatte bereits vor der Sommerpause im Juli dieses Jahres grünes Licht für die Maßnahme gegeben.

Im Zuge der Kanalsanierung bekommt die Halterner Straße auf dem Teilstück zwischen der Einmündung Weberstraße und der Kreuzung Bundesstraße 474/Hauptstraße auch eine neue Fahrbahndecke. Die Straße, für die künftig Tempo 30 gilt, wird in dem Bereich mit einer Breite von sechs Metern etwas schmaler als sie heute ist, was den Gehwegen zugute kommt. Zudem bekommt die Straße neue Laternen. Die Pläne der kombinierten Maßnahme von Stadt und Abwasserwerk seien den Anliegern bereits in einer Versammlung vorgestellt worden, so Kleykamp.

Ursprünglich sollten Kanal- und Fahrbahnsanierung längst gelaufen sein. Aufgrund der starken Auslastung im Baugewerbe und der Tatsache, dass in dem Bereich von Seppenrade verschiedene Straßenbaumaßnahmen planungsmäßig miteinander verknüpft werden sollten, sei es zu der Verzögerung gekommen, erläuterte die Pressesprecherin der Stadt.