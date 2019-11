Kabarett, Klamauk und viel Spaß

An sich hätten sie im nächsten Jahr etwas kürzer treten wollen, aber dann habe sich doch der eine oder andere Akteur mehr angeboten. Und so werden die Freunde der Kleinkunst (FKK) auch in 2020 wieder sechs Kabarettisten auf die Bühne in Lüdinghausen bringen, erklärte der FKK-Vorsitzende Jan-Dirk Scholle im Gespräch mit den WN . So sei etwa Tobias Mann noch „auf die letzte Minute ins Programm gerutscht“. Gleiches gelte für den Kultreporter Alfons – der mit Puschelmikrofon und französischem Akzent unterwegs ist. „Bei beiden konnten wir nicht Nein sagen“, so Scholle. Schließlich seien die FKKler hinter beiden seit gut zwei Jahren her.

„ Bei beiden konnten wir nicht Nein sagen. Bei beiden konnten wir nicht Nein sagen. “ Jan-Dirk Scholle

Den Auftakt des Jahresprogramms macht indes am 15. Februar (Samstag) um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums ein Urgestein des politischen Kabaretts: Wilfried Schmickler. Er präsentiert unter dem Titel „Kein zurück“ seine bekannt-berüchtigten „perfiden, rotzfrechen, derben und poetischen“ Wortkaskaden. „Außer Rand und Band“ ist am 14. März (Samstag) um 20 in der Aula des Schulzentrums Herbert Knebel‘s Affentheater. Und dabei machen die vier vom Affentheater dem Namen ihres Programms alle Ehre. „Le Best Of“ betitelt Alfons seinen Auftritt am 12. Juni (Freitag) ebenfalls um 20 Uhr im Schulzentrum. Der Franzose mit seiner unverkennbaren orangefarbenen Trainingsjacke nimmt den deutschen Alltagswahnsinn aufs Korn.

In Kooperation mit dem WDR holen die FKKler am 3. September (Donnerstag) um 20 Uhr auf Burg Vischering Horst Evers & Freunde auf die Bühne. In der Reihe „Radiolesebühne“ werden dem Publikum komische Literatur und literarische Komik geboten.

Neben kabarettistischen setzt Tobias Mann am 30. September (Samstag, 20 Uhr, Schulzentrum) auch musikalische Akzente. In seinem Programm widmet er sich hingebungsvoll dem „Chaos“ und nimmt mit „auf eine Expedition in die Irrnis“ von großer Politik und Alltag.

„ Die Künstler lieben Lüdinghausen. Sie kommen gerne wieder. Die Künstler lieben Lüdinghausen. Sie kommen gerne wieder. “ Jan-Dirk Scholle

Zum Abschluss des Kaba­rett-Jahres kommt am 28. November (Samstag, 20 Uhr, Schulzentrum) Liza Kos. In ihrem Programm „Was glaub ich, wer ich bin?“ geht es um ihre Erfahrungen in Sachen Integration.

„Die Künstler lieben Lüdinghausen. Sie kommen gerne wieder“, sagt Scholle und beschreibt dabei die Erfahrungen der vergangenen Jahre. Und: „Wir hätten auch zehn Veranstaltungen machen können.“