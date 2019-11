Demnach liegt die Summe, die die Stadt Lüdinghausen zur Finanzierung beitragen soll, für 2020 bei 60 100 Euro. Ascheberg ist mit 25 800 Euro dabei, auf Nordkirchen entfällt ein Anteil von 24 500 Euro, für Olfen sind es 26 600 und für Senden 29 700 Euro.

In der Summe kommen laut Planung auf die fünf Kommunen des VHS-Kreises also 166 700 Euro zu, nach prognostizierten 185 800 Euro für 2019. Die Ausschussmitglieder empfahlen dem Rat der Stadt Lüdinghausen nach kurzer Erläuterung des Zahlenwerkes durch die neue Leiterin einstimmig, die Planzahlen in die entsprechenden Kostenstellen aufzunehmen und die Haushaltsmittel damit bereitzustellen.

Einstimmig für neue Stelle

Einstimmig sprach sich der Ausschuss auch dafür aus, dem Bürgermeister der Stadt Lüdinghausen die Einrichtung einer zusätzlichen pädagogischen Stelle im Umfang von 12,5 Wochenstunden bis Ende 2021 zu empfehlen. Hintergrund: Im Integrationsbereich ist die Durchführung von sogenannten Erstorientierungskursen in den Jahren 2020 und 2021 geplant. Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Kurse zur ersten Orientierung und Wertevermittlung im neuen Land werden vom Landesverband der Volkshochschulen von NRW koordiniert. Unter anderem dafür entstehe für den hiesigen VHS-Kreis ein erhöhter Personalbedarf im Umfang von 12,5 Wochenstunden, erläuterte der Beigeordnete Matthias Kortendieck. Da ein pädagogischer Mitarbeiter seine Arbeitszeit reduziert habe, seien zudem zurzeit sieben Wochenstunden unbesetzt, so dass eine Teilzeitstelle mit 19,5 Stunden ausgeschrieben werden müsse.

Kinderuni zum Thema Abfall

Bauhus berichtete schließlich zum Ende der öffentlichen Sitzung über die Kinderuni. Die Themenbereiche Abfallwirtschaft, Geschichte, Politik und Physik würden für den Nachwuchs vorbereitet. Bauhus kündigte ein Mitmachtheater an, bei dem es um Recycling geht, eine Aktion für Kinder zum Komplex „30 Jahre deutsche Einheit“ und Landrat Christian Schulze Pellengahr, der Kindern näher bringen wird, was genau Politik ist und wie sie funktioniert.