Stadt könnte Standort werden

Der Widerstand der Bürgermeister im Südkreis war vergeblich. Mit großer Mehrheit hatte der Kreistag in Coesfeld den Umzug der Astrid-Lindgren-schule nach Nottuln beschlossen. Dieser wurde in diesem Sommer vollzogen – mit der Folge, dass Kinder etwa aus Lüdinghausen, Ascheberg, Olfen und Nordkirchen tagtäglich Stunden im Bus sitzen müssen, um zu ihrer Schule zu kommen. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern.

Die Jugendhilfe Werne plant die Gründung einer Förderschule. Das bestätigte am Dienstag auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten Katharina Böckenholt , Verwaltungsleiterin der Jugendhilfe Werne: „Das Thema beschäftigt uns intensiver seit dem Sommer. Die Idee ist aber deutlich älter.“ An den Start solle die Bildungseinrichtung zum Schuljahr 2021/22 gehen. Ein möglicher Standort der Förderschule könnte Lüdinghausen sein, betonte Böckenholt. Und: Der Abzug der Astrid-Lindgren-Schule sei nicht der Auslöser für diese Überlegungen gewesen.

Start für Schuljahr 2021/22 geplant

Inzwischen habe es ein erstes Gespräch zwischen der Geschäftsführung der Jugendhilfe und den Bürgermeistern des Südkreises zu den Plänen gegeben. Die Initiative dazu sei von den Kommunen ausgegangen. Deren Wunsch, so Böckenholt, sei eindeutig gewesen: Die Förderschule solle auf jeden Fall kommen.

Die Jugendhilfe als freier Träger ist im Südkreis keine Unbekannte. „Wir betreiben in Olfen, Nordkirchen und Ascheberg Jugendeinrichtungen“, so die Verwaltungsleiterin. Zudem ist die Jugendhilfe Träger von neun Kitas und in der Betreuung von Familien tätig.

In der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend informierte der Beigeordnete Matthias Kortendieck die Politiker über ein entsprechendes Schreiben der Jugendhilfe Werne an die Südkreis-Kommunen, in dem sie über die Pläne und die Suche nach einer Immobilie informiert worden seien. Darin, so Kortendieck, heiße es, dass eine Schule mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung geplant sei.

Kreis will intensiv prüfen

CDU-Ratsherr Anton Holz fragte, ob die Jugendhilfe Werne für die Einrichtung einer Förderschule die Genehmigung der Bezirksregierung benötige. Kortendieck erklärte dazu: Sollte der Hauptstandort im Kreis Unna sein, müsse dies die Bezirksregierung Arnsberg tun, sollte der Hauptsitz der Schule in einer Kommune des Kreises Coesfeld liegen, sei die Bezirksregierung Münster zuständige Genehmigungsbehörde.

Auch der Schulausschuss des Kreises Coesfeld hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend mit dem Vorhaben der Jugendhilfe Werne beschäftigt. In einem bei drei Enthaltungen einstimmig gefassten Beschluss heißt es dazu: „Die Planungen der Jugendhilfe Werne zur Errichtung einer Förderschule werden zur Kenntnis genommen. Vor einer etwaigen Genehmigung einer solchen Schule bedarf es der sorgsamen Prüfung, ob durch die Errichtung jetzt oder zukünftig die bestehenden Förderschulen des Kreises Coesfeld in ihrem Bestand gefährdet werden.“ Sollte dies der Fall sein, werde der Kreis Coesfeld zur Bestandssicherung der eigenen Schulen Bedenken gegen eine solche Schulneugründung erheben. Zudem, so betonte der zuständige Fachdezernent Detlef Schütt, für Olfen und Nordkirchen eine gute Lösung gefunden worden sei – die Schüler könnten nun auch die Förderschule in Selm besuchen.