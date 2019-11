Für Bürgermeister Richard Borgmann ist es ein Vorzeigeobjekt für Lüdinghausen: Landwirt Franz-Josef Krechtmann produziert den Strom für Melkanlage, Kühlgeräte und Fütterungsmaschinen auf seinem Hof selbst. Vor kurzem hat er seine dritte Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Den Großteil des Stroms verwendet Krechtmann, um den Eigenbedarf seines Hofs zu decken, den Rest speist er über das virtuelle Kraftwerk der innogy in das öffentliche Stromnetz ein. „Jeder einzelne kann etwas Gutes für die Umwelt und das Klima tun“, so Krechtmann. Und ergänzt: „Jeder kann gestalten und seinen eigenen Beitrag leisten.“ Er habe zuerst einen Energiecheck für seinen Betrieb machen lassen, um Einsparmöglichkeiten festzustellen. Mit dem Energieversorger habe er anschließend gemeinsam ein Konzept für seinen Hof erstellt.

„Wir nutzen die Morgen- und Abendsonne für unsere Melkanlage. So stellen wir sicher, dass der produzierte Ökostrom effektiv genutzt wird“, wird der Landwirt in dem Pressetext zitiert. Besonders interessant sei für ihn auch das Thema der Stromspeicherung. Dies sei aktuell wirtschaftlich noch nicht darstellbar, erklärte Energiemanager Andreas Schniedenharn von der innogy. Für die Zukunft möchte das Unternehmen einen virtuellen Speicher schaffen, in dem der Überschuss für Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint, eingespeist werden kann. „Dies befindet sich aber derzeit noch in der Entwicklung“, so Schniedenharn.

Für das Energieunternehmen ist Krechtmann im Bereich Solar-Strom ein Pionier. „Er hat sich selbst viel Insiderwissen zu dem Thema angeeignet“, so Schniedenharn.

Auch für die Zukunft macht sich Krechtmann gemeinsam mit seinem Sohn Gedanken darüber, wie der Betrieb nachhaltig geführt werden kann. Solche Gedanken und Ideen begrüßt Borgmann außerordentlich. Denn es reiche nicht, lediglich auf andere zu zeigen, sondern es sei nötig, selbst Hand anzulegen. „Sowohl in der Bundespolitik als auch kommunal tut sich sehr viel in diesem Bereich“, so Borgmann, heißt es abschließend in dem Pressebericht.