Der Plan der Jugendhilfe Werne, eine Förderschule zu gründen und diese womöglich im Südkreis – oder gar in Lüdinghausen selbst – anzusiedeln, stößt bei Richard Borgmann auf ungeteilte Zustimmung. „Ich begrüße das außerordentlich“, erklärte der Bürgermeister am Mittwoch auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten .

Er bedanke sich bei der Jugendhilfe Werne für deren Initiative. Komme diese doch Schülerinnen und Schülern zugute, die durch die Entscheidung des Kreises Coesfeld nunmehr lange Fahrzeiten von bis zu einer Stunde auf sich nehmen müssen. Was bei gutem Willen alles möglich sein kann, belege die Jugendhilfe Werne mit ihrem Vorstoß.

An sich, so Borgmann, müsste der Kreis angesichts der Offerte aus Werne seine „gesamte Schulentwicklungsplanung“ in Sachen Förderschulen stoppen und neu überdenken. Denn: „Wir gehen davon aus, dass der Bedarf da ist“, sieht sich Borgmann mit den Stadtoberhäuptern der anderen Kommunen einig.

„ Wir gehen davon aus, dass der Bedarf da ist. Wir gehen davon aus, dass der Bedarf da ist. “ Richard Borgmann

Ideal wäre aus seiner Sicht ein Standort in oder um Lüdinghausen. „Ein Schulgebäude wäre ja vorhanden“, erklärt er – sicher nicht ohne Hintergedanken. Das könnte „von heute auf morgen“ genutzt werden. Das Vorhaben der Jugendhilfe Werne sei eine Chance, „die wir gemeinsam nutzen sollten“. Er könne nur hoffen, dass die Bezirksregierung Münster und der Kreis dafür offen seien. Schließlich sollten sich alle Beteiligten, Jugendhilfe, Kreis Coesfeld und die fünf Kommunen, an einen Tisch setzen – im Sinne der Kinder diese einmalige Chance zu nutzen.