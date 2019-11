Wenn es nicht mehr dunkel wird

So viel sei schon mal vorab gesagt: Paul Steinebach möchte der Steverstadt nachts nicht die Lichter ausdrehen. „Nein, sicher nicht. Darum geht es uns auch gar nicht. Auch wenn manche auf unsere Initiative zunächst so reagieren, als sollten wir alle künftig im Dunkeln sitzen“, sagt der Baubiologe im Ruhestand und Mit-Gründer von „Mach mit in Lüdinghausen“ durchaus mit einem Schmunzeln. Steinebach ist seit kurzem Mitglied bei „Paten der Nacht“, einer relativ jungen Initiative aus Süddeutschland, maßgeblich ins Leben gerufen vom Physiker und Astronomen Manuel Philipp . Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die negativen Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Mensch und Natur aufzuzeigen und für ein Umdenken zu werben.

Paul Steinebach Foto: ben

„Dabei ist das eigentlich kein neues Thema. Auch in NRW gibt es schon lange dazu Empfehlungen, wie nächtliche Beleuchtungen von Gebäuden oder Straßen möglichst schonend für die Natur gestaltet werden sollten. Aber das sind halt nur Empfehlungen, mehr nicht.“ Weiter sei man da schon in Bayern. Dort dürften beispielsweise seit dem 1. August öffentliche Gebäude maximal bis 23 Uhr von außen beleuchtet werden. „Es sei denn, sicherheitstechnische Gründe sprechen dagegen, aber dann gelten strenge Bestimmungen“, so Steinebach.

Doch wie ist der Lüdinghauser eigentlich auf dieses Thema gekommen? „Zunächst mal habe ich durch meinen Beruf schon immer mit den Auswirkungen von Gebäuden auf Mensch und Umwelt zu tun gehabt. Den letzten Anstoß hat aber dann ein Bericht vor einigen Wochen in den WN zu dem Thema gegeben.“ Steinebach hat das Thema mittlerweile als ein Projekt bei „Mach mit in Lüdinghausen“ verankert, sucht aber noch weitere Mitstreiter. Mit im Boot sei bereits das Biologische Zentrum. „Da habe ich offene Türen eingerannt, schließlich weiß man dort sehr genau um die verheerenden Auswirkungen der immer weiter zunehmenden Helligkeit auf alle nachtaktiven Tiere, allen voran die Insektenwelt.“

„ Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss sie nur kennen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss sie nur kennen. “ Paul Steinebach

Doch Steinebach möchte den Kreis größer ziehen. Er würde am liebsten eine Art Kataster erstellen, in dem die problematischen Stellen in der Stadt festgehalten werden. „Anschließend würden wir quasi von Haus zu Haus gehen und mit den Eigentümern darüber sprechen, wie man die Situation verbessern könnte“, so der Baubiologe. Meist würden schon kleine Veränderungen helfen. „Den Strahler etwas anders ausrichten, eine Birne mit einer anderen Lichtfarbe oder einer geringeren Stärke nutzen, eine Zeitschaltuhr einsetzen – da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss sie nur kennen.“

Und genau darum geht es Steinebach und seinen Mitstreitern. „Wir wollen die Menschen informieren, aber ohne den erhobenen Zeigefinger.“

Zum Thema Am Thema Interessierte können sich bei Paul Steinebach melden unter ' 01 76/38 16 78 15 oder per E-Mail an p.steinebach@paten-der-nacht.de. ...