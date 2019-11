Lüdinghausen -

138 Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa haben die Mädchen und Jungen der Klasse 6b des Canisianums jetzt gepackt. Die weihnachtlichen Präsente gehen mit tausenden anderen per Lkw-Konvoi nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine.