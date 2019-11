Die Spannung steigt. Der 1. Dezember ist nicht mehr fern. An diesem Tag werden die ersten Gewinnzahlen des Lions-Adventskalenders veröffentlicht. 470 Preise verstecken sich hinter den 24 Kläppchen. Der Gesamtwert der Gewinne beträgt nach Angaben des Lions Clubs über 30 000 Euro.

Ab dem 1. Dezember (Sonntag) werden täglich in den Westfälischen Nachrichten sowie fortlaufend (auch sonntags) auf der Homepage des Lions Clubs (www.lions-luedinghausen.de) die ermittelten Losnummern mit den dazugehörigen Gewinnen veröffentlicht. Die auf einen Sonntag entfallenden Gewinnnummern werden in der Zeitung an dem darauffolgenden Montag zusammen mit den für diesen Tag gezogenen Losnummern veröffentlicht.

Gutschein für Gewinne

Inhaber eines Gewinnloses gehen (bis zum 31. Januar 2020) mit ihrem Kalender zur Hauptstelle der Volksbank Südmünsterland-Mitte, Lüdinghausen, Wilhelmstraße 6. Gegen Vorlage der ermittelten Losnummer – diese befindet sich links oben auf dem Kalender – erhält der Gewinner dort einen Gutschein über seinen Gewinn, den er in dem entsprechenden Geschäft, Betrieb oder Unternehmen einlöst. Auswärtige Gewinner, die einen in Lüdinghausen wohnenden Bekannten mit der Abholung seines Gewinns beauftragen möchten, sollten diesem die Originallosnummer zuschicken (Ausriss aus dem Kalender genügt).

Der Erlös des Adventskalenders ist für verschiedene Projekte, Einrichtungen und Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung in Lüdinghausen und Umgebung bestimmt, teilt der Lions Club weiter mit. Dazu gehört auch der Jugendsozialpreis, für den sich Gruppen noch bis zum 31. Dezember bewerben können – per E-Mail an jugendsozialpreis@lions-luedinghausen.de.