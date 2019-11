Lange Nacht im Zeichen der Leeze

Viel mehr Radfreunde als erwartet versammelten sich in der Gaststätte zur Mühle, als sich die Mitglieder der ADFC Ortsgruppe Lüdinghausen zur Jahresversammlung trafen. Lothar Kostrzewa-Kock , Sprecher der Ortsgruppe, gab einen Rückblick auf die Saison 2019. Er erinnerte unter anderem an die Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Ortsgruppe und an das kreisweite Tourenleitertreffen auf Burg Lüdinghausen.

Ein Referat über die Auswirkungen des neuen Reiserechts auf die Radtouristik habe zu einer langen und intensiven Diskussion geführt, teil der ADFC weiter mit: In einer Resolution haben sich die Teilnehmer gegen die vom ADFC-Bundesverband neu eingeführte Form der Tourenleiterseminare und der Reiseorganisation gewandt. „Es wird befürchtet, dass die sogenannten ,Alten Hasen` als Tourenleiter sonst ausfallen. Diese Resolution gibt ein fast einstimmiges Meinungsbild wieder, das von den Delegierten auf den Kreis und Bundesversammlungen angesprochen werden soll“, erläutert die Ortsgruppe.

Manfred Piotrowski und Wilhelm Beckmann berichteten über den Arbeitskreis Radverkehr und Fahrsicherheit. Auch für das Fahrtraining für Schüler an den Lüdinghauser Grundschulen hatte sich der Arbeitskreis engagiert. Diese Hilfe sei bei Polizei und Schulleitungen gut angekommen. „Für 2020 benötigen wir noch weitere Helfer“, so Piotrowski.

Lux van der Zee stellte fest, dass der Mitgliederbestand stetig gewachsen sei und die Ortsgruppe derzeit 246 Mitglieder zählt. Bernd Brüning leitete die Wahl des Sprecherteams. Viele Aktive wurden erneut in ihren Ämtern für die Dauer eines Jahres einstimmig wiedergewählt. „Leider gab es für den Bereich Touristik niemanden, der sich zur Wahl stellte“, so der ADFC. Sprecher bleibt Lothar Kostrzewa-Kock, Stellvertreterin ist Marianne Schölzl, Kassierer Norbert Beisenkroll, Pressewart Herbert Baur. Für den Internetauftritt sind Wilhelm Beckmann und Klaus Althoff verantwortlich, für Radverkehr und Fahrsicherheit Manfred Piotrowski.

Abschließend gab Kostrzewa-Kock einen Ausblick auf die Aktivitäten für 2020. Er teilte unter anderm mit, dass die 15. Leezenbörse 2019 gut besucht gewesen sei, so dass eine Fortsetzung im gleichen Rahmen am 28. März geplant sei. Kostrzewa-Kock wies auch darauf hin, dass im Winterhalbjahr ein Radler-Stammtisch stattfindet. Treffpunkt ist jeder zweiten Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr die Gaststätte „Zur Mühle“. Erst um 23 Uhr machten die Radsportfreude Schluss, die Diskussion zur Resolution war Grund für die lange Nacht.