Knapp 100 Schülerinnen und Schülern der fünften und sechsten Klassen – damit gilt für die „Lange Nacht der Mathematik“ am St.-Antonius-Gymnasium ein neuer Rekord. Im altehrwürdigen Gebäude der Schule hatten sich die Tüftlerinnen und Tüftler versammelt, um sich in kleinen Gruppen verschiedenen mathematischen Knobeleien – vom Mathematik- und Physiklehrer Robert Cröpelin zusammengestellt – zu widmen. Unterstützt auch durch die Fachschaftskollegen Daniel Boettcher, Stephan Stroth, Dirk Oertker sowie Sabine Warnke kämpften sich die Teilnehmer drei Stunden lang durch zahlreiche Aufgaben: Arithmetik, Geometrie, Stochastik, Logik – für alle war etwas dabei, heißt es im Pressetext der Schule.

„ Junge und ältere Schüler, Eltern, Lehrer – hier ziehen wirklich alle einem Strang, um die Lange Nacht der Mathematik von Jahr zu Jahr zu einem besonderen Erlebnis für alle zu machen. Junge und ältere Schüler, Eltern, Lehrer – hier ziehen wirklich alle einem Strang, um die Lange Nacht der Mathematik von Jahr zu Jahr zu einem besonderen Erlebnis für alle zu machen. “ Sabine Warnke

Durch viele Spenden konnten sich Schüler und Lehrer zwischendurch immer wieder am Buffet stärken. Ferner freute sich das Veranstaltungsteam über die helfenden Hände von einigen Oberstufenschülerinnen und -schülern sowie von mehr als 40 Eltern und Erziehungsberechtigten, die sich erfolgreich in die Arbeit einbrachten. Einige von ihnen lösten mit großer Freude ebenfalls die gestellten Aufgaben. Unterstufenkoordinatorin Sabine Warnke zeigte sich begeistert: „Junge und ältere Schüler, Eltern, Lehrer – hier ziehen wirklich alle einem Strang, um die Lange Nacht der Mathematik von Jahr zu Jahr zu einem besonderen Erlebnis für alle zu machen.“ So ist eines gewiss: Die nächste „Lange Nacht der Mathematik“ kommt bestimmt.