„Sie hängen krachend ein eisernes Schloss vor jedermanns Meinungsfreiheit“: So schreibt der tibetische Schriftsteller Shokjang in seinem Werk „Für Freiheit bereue ich nichts“ über autoritäre Regime. Aus diesem las Ola Lange am Freitagabend in der Buchhandlung „Drei-Burgen-Buch“. Die Lüdinghauser Schwestern Sigrid und Jutta Bankstahl von der Tibet-Initiative informierten zwischenzeitlich über das Leben des 1986 geborenen Autors.

Weil Shokjang chinesische Medien ins Tibetische übersetzt, sich oft auf Social Media äußert und in seinen Werken auf die Menschenrechtsverletzungen in Tibet aufmerksam macht, sitzt er seit 2016 wegen „Anstiftung zum Separatismus“ in Haft.

Seit 2016 inhaftiert

„Sein Protest ist das Wort“, fasste Sigrid Bankstahl zusammen. Sein detailliertes Berufungsschreiben gegen eine Verurteilung enthält subtilen Witz, schildert seine Erfahrungen und übt Kritik am chinesischen Vorgehen. Aber auch wirklich bemerkenswerte Bilder findet Shokjang, etwa „Die Sterne, die mir früher in die Augen stürzten, jetzt schleudere ich sie zurück ans andere Ende des Himmels“. In der auf die Lesung folgenden Gesprächsrunde wurde die Behutsamkeit des Textes gelobt, das sei „etwas ganz Besonderes“.

Öffentlichkeit erzeugen

Da die Lesung zur Diskussion anregte, sprachen die Gäste intensiv mit den drei Frauen über das Thema. Unter anderem sei das Land aufgrund der Bodenschätze wie Lithium besetzt worden, so Sigrid Bankschmidt. Ihre Schwester ergänzte: „Jeden Tag kommen im Duisburger Hafen drei Züge mit Waren aus China an.“ Daher seien die deutschen Politiker bemüht, die Beziehungen nach Peking nicht zu beschädigen. Zudem beschäftigten sich einige Teilnehmer mit der Frage, wie es gelingen könne, eine größere Öffentlichkeit für das Thema herzustellen. Zumindest die 20 Gäste der Lesung dürften so einiges mitgenommen haben.