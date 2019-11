Drei Wochen nach der Mitgliederversammlung auf dem Hof Willmer hat der Vorstand der zweiten Kompanie der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Ondrup/Leversum die Aufgaben des Vorstandsteam in seiner ersten Sitzung neu verteilt. Bernd Löbbert übernimmt das Amt des ersten Vorsitzenden von Helmut Feldkamp , der nach 20 Jahren im Vorstand, davon vier als Vorsitzender, sich nicht mehr zu Wiederwahl gestellt hatte.

Ins Amt des zweiten Vorsitzenden, bisher von Löbbert bekleidet, folgt Patrick Niehoff. Stephan Schnieder bleibt Geschäftsführer. Daniel Hendan wird die Kasse führen. Als Beisitzer ergänzen Andreas Hartweg, Thorsten Micke, Matthias Deipenbrock, Hubert Weppelmann, Sebastian Rülk und Benedikt Haschmann den Vorstand.

Folgende Termine stehen mit Beginn des neuen Jahres auf dem Programm: Ab 6. Januar findet immer montags das Übungsschießen statt, das Doppelkopfturnier wird am 18. Januar (Samstag) um 19 Uhr im Café Mare ausgetragen, der Umwelttag ist am 6. März (Freitag) um 17 Uhr und das Bataillonsschießen findet am 14. März (Samstag) statt.