Mit kreativen Workshops erweiterten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kita-Verbundes St. Felizitas am Samstag im Don-Bosco-Haus ihr Wissen über Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die Kindergärten St. Ludger, St. Monika, St. Marien und St. Dionysius sowie das Familienzen­trum St. Elisabeth arbeiten damit auf das Siegel „ökofaire Kita“ hin. „Unser Ziel ist es, Anfang 2020 vom Bistum zertifiziert zu werden“, kündigte Verbundleiterin Jutta Tennhoff an und erklärte: „Deshalb eignen wir uns die ökofairen Standards an.“

So wird in den Einrichtungen des Verbundes etwa selbst gekocht oder auf die Verwendung regionaler Produkte geachtet. Wichtig ist Tennhoff und dem Arbeitskreis „ökofaire Kita“ dabei vor allem eines: „Wir wollen die Kinder immer miteinbeziehen.“ Das Wissen um Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit werde daher im Kita-Betrieb gelebt und pädagogisch an die Kinder weitergegeben. Ein gezielter und spielerisch erarbeiteter Blick auf die Strom- und Wasserzähler soll etwa dabei helfen, ein Bewusstsein für Verbrauch zu entwickeln. „Im nächsten Jahr wollen wir uns dann natürlich gemeinsam fragen, wo wir sparen können“, erklärte Tennhoff.

Dass es noch viele weitere Möglichkeiten gibt, sich im Alltag für Nachhaltigkeit einzusetzen, machten auch die praktischen Workshops deutlich. So wurde etwa mit Hilfe eines Bügeleisens aus Bienenwachs ein umweltfreundlicher Ersatz für Plastikfolie hergestellt, der bis zu zwei Jahre lang zum Aufbewahren von Nahrungsmitteln verwendet werden kann. Mit Pastoralreferentin Alice Zaun widmeten sich die Erzieher-Teams der Frage „Was kann ich für Nachhaltigkeit tun?“ Eigene Vorschläge wurden an eine Tafel geschrieben und anschließend im Stuhlkreis besprochen. Für jede Menge gute Laune sorgte eine nachhaltige Variante von „Eins, Zwei oder Drei“, bei der die Antworten auf die Fragen rund um Klimawandel und biologischer Vielfalt nachdenklich stimmten. Ein gemeinsam vorbereiteter Gottesdienst und die Kinovorführung des Films „Ein Mann seines Wortes“ über Papst Franziskus rundeten den Workshoptag schließlich ab.