Gut besucht war jetzt die Mitgliederversammlung der Tetekumer Karnevalsgesellschaft „Ümmes de Ollen“ im „Taubenheim“ an der Adam-Stegerwald-Straße. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Engbert warf Irmgard Uevelhöde in ihrem Geschäftsbericht einen Rückblick auf die vergangene Session. Höhepunkte waren der traditionelle Rundgang durch Tetekum, der Besuch bei den Karnevalisten in Vinnum sowie das eigene Fest im Zelt auf dem Hof Sasse. Der Spielmannszug „Klingendes Spiel“, die „Ambossfunken“, die Tanzgruppe „Fire Birds“ und die Tetekumer „Minifunken“ und „Funken“ sorgten für eine ausgelassene Stimmung im Festzelt. Bei den Festen von „Stabil daobi“, „Blaupunkt Heide“ und der KG Kitt in Olfen waren die Tetekumer Narren stark vertreten. „Flower Power“ war das Thema des Motivwagens beim großen Umzug am Nelkendienstag in Olfen.

Positive Kassenlage

Sandra Schilling legte der Versammlung eine positive Kassenbilanz vor, der die einstimmige Entlastung des Vorstands folgte. Kerstin Schulze Bockholt und Jana Wienhölter wählten die Mitglieder zu neuen Kassenprüferinnen. Nach eingehender Diskussion beschloss die Versammlung, sich an der Aktion „Seppenrade – mittendrin“ zu beteiligen.

Bevor dann zum Abschluss der Versammlung eine Stärkung gereicht wurde, gab der Vorstand einige wichtige Termine für die Session 2020 bekannt. Der Rundgang mit Einladung startet am 1. Februar (Samstag), das Fest auf dem Hof Sasse findet am 15. Februar (Samstag) statt. Nelkendienstag geht es dann wieder zum Umzug nach Olfen. Ostersonntag wird das Osterfeuer an der Gärtnerei Josef Thiering entzündet.