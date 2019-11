Die kirchlichen Chöre begehen traditionell am Festtag der Heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik, ihr Cäcilienfest. So gestalteten die Kirchenchöre St. Felizitas und St. Ludger jetzt die Abendmesse und der Junge Chor St. Felizitas die Messe am Sonntagmorgen in der Pfarrkirche St. Felizitas musikalisch mit.

Irmgard Resing und Hildegard Hellenkamp seit 50 Jahren dabei

Im Rahmen der Cäcilienfeiern zeichnete Pfarrer Peter Meyer in Vertretung von Präses Pfarrer Benedikt Elshoff einige Mitglieder für ihr jahrelanges Mitwirken aus. Er überreichte im Auftrag des Diözesan-Cäcilienverbandes Münster den Sängerinnen Irmgard Resing und Hildegard Hellenkamp aus dem Kirchenchor St. Felizitas für jeweils 50-jährige Mitgliedschaft sowie Stephanie Üllenberg und Kathrin Vennemann aus dem Jungen Chor St. Felizitas für 25-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde. In gemütlicher Runde wurde anschließend in allen Chören weiter gefeiert.