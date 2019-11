Abschied können Deutsche besser

Deutschland ist ihr nicht fremd. 2014/2015 hat sie ein Jahr Deutsch in Bonn studiert. Die deutsche Sprache spricht Jingxian Wu fließend – mit nur leichtem Akzent. Drei Wochen war sie jetzt in Lüdinghausen zu Gast. Die 28-Jährige hat am Richard-von-Weizsäcker-Berufskollege und auch am St.-Antonius-Gymnasium hospitiert. Am Wochenende ist sie von Frankfurt aus direkt zurück nach Shanghai geflogen – zwölf Stunden war sie in der Luft.

In der 28-Millionen-Me­tropole Shanghai war es, als Wu landete, sieben Stunden später, schon Nachmittag. Koffer auspacken, essen, schlafen – und am Montagmorgen musste Jingxian Wu sofort wieder in die Schule. Seit 2016 arbeitet sie als Deutschlehrerin an einem der renommiertesten Gymnasien der Millionen-Stadt, an der Cao Yang No. 2. High School. In der Regel, erzählt sie, kämen dort auf einen Lehrer 40 Schüler. Sie habe es als Deutschlehrerin ein bisschen besser, da Deutsch nicht alle Schüler lernten. Dennoch: So eine „Auszeit“ im ruhigen Lüdinghausen, die habe ihr gutgetan, erzählt die Chinesin.

Ihr Arbeitstag ist lang. Um 7 Uhr erfolgt an der Cao Yang No. 2. High School der Start: Schüler und Lehrer machen zum Beispiel Sportübungen zusammen, bevor um 8 Uhr der eigentliche Unterricht beginnt. Nach vier Unterrichtsstunde erfolgt um 12 Uhr die Mittagspause mit einem Essen in der Mensa. Danach wird weiter bis 17 Uhr unterrichtet und gelernt. Hausaufgaben, berichtet die Austauschpädagogin, gebe es dann aber auch noch.

Ja, antwortet Jingxian Wu auf die entsprechende Frage, die Schüler in China seien schon anders als die in Deutschland, der Unterricht sei anders. Die Schüler sprächen in China weniger miteinander und mit den Lehrern als in Deutschland. Bei so großen Klassen sei das ja auch kaum anders möglich.

Kleine Häuser

Zu Hause sein in einer 28-Millionen-Einwohner-Stadt und dann drei Wochen zu Gast in Lüdinghausen: Was ist das für ein Gefühl? Jingxian Wu antwortet nicht sofort, sie überlegt kurz. Die Ruhe sei schön, sagt sie. Es sei aber auch seltsam, um 18 Uhr manchmal ganz allein auf einer Straße zu sein. Ein bisschen, sagt sie schmunzelnd, habe sie sich daran jetzt gewöhnt. Die 28-Jährige schätzt die Natur hier, „die vielen Bäume“, auch „die vielen kleinen Häuser“. Parks gebe es auch in Shanghai. Es ist wohl die Ursprünglichkeit, die Jingxian Wu hier anspricht. Ob sie hier leben könnte für längere Zeit? Die Chinesin denkt nach: „Das weiß ich nicht genau“, sagt sie dann.

Über das Sekretariat der Kultusministerkonferenz, hier die Abteilung Pädagogischer Austauschdienst, ist Jingxian Wu dieses Mal nach Deutschland gekommen. Ihre Schule hat die drei Wochen organisiert. Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) ist als einzige staatliche Einrichtung in Deutschland im Auftrag der Länder für den internationalen Austausch und die internationale Zusammenarbeit im Schulbereich tätig. 300 Deutschlehrkräfte aus Schulen in Afrika, Asien, Lateinamerika, Osteuropa sowie Griechenland, Portugal und Spanien hospitieren jedes Jahr im November für drei Wochen an Schulen in Deutschland.

Beim Abschied höflicher

Die Deutschen, klar, sie sind anders als die Chinesen. Gefragt nach einem konkreten Beispiel spricht Jingxian Wu über das Verabschieden. In China sage man einfach „Tschüss“ – in der chinesischen Sprache, versteht sich. In Deutschland dauere das viel, viel länger, erzählt sie schmunzelnd: „Man fragt, wann sehen wir uns wieder, oder wünscht einen erfolgreichen Tag oder ein schönes Wochenende. Oder man sagt: Schön, dass wir uns gesehen haben.“ Das sei schon ein kleiner Kulturunterschied; die Deutschen seien beim Abschied höflicher.