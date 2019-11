Mehr als nur „Wer war’s?“

„Das Wesentliche spielt sich hinter Ihren Augen und zwischen Ihren Ohren ab“ – Christoph Tiemann ließ keinen Zweifel daran, dass die Gestaltung des Freitagabends vor allem von der Fantasie des Publikums abhing und damit eine gemeinsame Sache werden würde. Darauf ließen sich die gut 180 Besucher im Alter von 14 bis rund 80 Jahren auf Einladung des Kreises Coesfeld bereitwillig ein und verließen alsbald gedanklich den Veranstaltungssaal der Burg Vischering , um sich, unter fachkundiger Führung des „Theaters Ex Libris“ aus Münster, im viktorianischen London des 19. Jahrhunderts wiederzufinden.

Es ist die Zeit von Sherlock Holmes , von Dr. Watson und vor allem von Arthur Conan Doyle, dem Erfinder und Autoren des wohl weltweit berühmtesten Detektiv-Duos. Sarah Giesner, Alexander Rolfes, als wunderbarer Dr. Watson, Urs von Wulfen und eben Christoph Tiemann als genialer und exzentrischer Sherlock Holmes, liehen den Figuren ihre Stimme und Philip Ritter spielte die passende Musik und lieferte die Geräusche zum Stück. Mit wohligem Grusel ließen sich die Besucher dieses Abends entführen und auf „ein ganz und gar analoges Abenteuer in einer zunehmend digitalisierten Welt“, so Tiemann, ein.

Dabei hatte das „Theater Ex Libris“ die Aufgabe, aus den Erzählungen und Kurzgeschichten Doyles mehrere ineinander zu verweben, da die Kurzgeschichten zu kurz und die längeren Erzählungen zu vielschichtig und komplex sind. Mit der Anfangssequenz aus „Eine Studie in Scharlachrot“, in dem sich Holmes und Dr. Watson kennenlernen und den beiden Kurzgeschichten „Das gefleckte Band“ und „Der Mann mit dem verdrehten Mund“ gelang es ihnen in jedem Fall, eine stimmige Erzählung und vor allem eine schöne Auswahl aus dem Werk Doyles zu Gehör zu bringen.

Denn auch wenn Doyles Geschichten die klassische Frage „Wer war’s?“ stellen, so ist das nicht der einzige lesens- und hörenswerte Aspekt der bis heute beliebten Detektivgeschichten. Doyle ist nämlich auch ein Moralist und so spielt die Frage nach dem „Warum“ eine mindestens ebenso große Rolle, wie die Suche nach dem Täter selbst. Auch liegt aus heutiger Sicht ein großer Reiz dieser Erzählungen in den Schilderungen des Lebens – und Sterbens – in einer vermeintlich längst vergangenen Zeit, die der unseren dann allerdings oftmals gar nicht so unähnlich erscheinen will.

Kurzum: ein schöner, reicher und – bei aller Technik – altmodischer Geschichten-Erzähl-Abend, den Tiemann folgerichtig mit der Empfehlung an alle Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten abschloss: „Lesen Sie um Gottes Willen vor, bis der Lesesessel auseinanderbricht.“