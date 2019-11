Klares Votum für Erhalt der Bäume

Zwei Stunden diskutierten die über 100 Teilnehmer der Informationsveranstaltung der Stadt zum Ausbau der Kastanienallee im Heimathaus Seppenrade am Montagabend teils sehr emotional. Dann fasste Bürgermeister Richard Borgmann zusammen: „Der Großteil der hier heute Anwesenden möchte, dass die Kastanien erhalten bleiben. Das nehmen wir mit in die weiteren Beratungen.“ Andere Teilnehmer plädierten aus Verkehrssicherheitsgründen vehement für den geplanten Ausbau der Straße zur Tempo-30-Zone mit einem Gehweg auf der Westseite. Für diese Variante – es gab noch eine zweite mit einer schmaleren Fahrbahn und einem beidseitigen Gehweg – hatte sich der Fachausschuss seinerzeit ausgesprochen (WN berichteten).

Die Krux dabei machte Rodegang Elkendorf vom beauftragten Planungsbüro Gnegel (Sendenhorst) deutlich: Ein normgerechter Ausbau lasse sich mit den dort stehenden Kastanien nicht realisieren. „Wir würden zumindest mit dem Gehweg immer den Wurzelbereich der Bäume streifen“, erläuterte Elkendorf. Die Stadt hatte deshalb seinerzeit beim Kreis Coesfeld die Aufhebung des gesetzlichen Schutzes der Allee beantragt, um die Bäume fällen zu können.

„Diese Bakterien können sich langfristig auf die Vitalität der Bäume auswirken." Martin Rensing

Der Landschaftsbeirat der Unteren Naturschutzbehörde, der dem zustimmen muss, hatte nach einem Ortstermin im Mai ein Gutachten gefordert, ehe eine Entscheidung getroffen wird. Martin Rensing , öffentlich bestellter Sachverständiger der Landwirtschaftskammer, stellte die Ergebnisse seiner im Juni vorgenommenen Untersuchung am Montagabend vor. 30 der 37 Bäume an der Allee seien Kastanien, wovon 13 von Bakterien (Pseudomonas) befallen seien. „Diese Bakterien können sich langfristig auf die Vitalität der Bäume auswirken, was innerhalb weniger Monate zum Absterben führen kann, was sich aber auch über Jahre hinziehen kann“, machte Rensing deutlich. Eine Einschränkung der Verkehrssicherheit hat der Gutachter nicht festgestellt. Würden die Standortbedingungen für die Kastanien so bleiben, wie sie derzeit sind, hätten die Bäume durchaus noch längerfristige Zukunftsaussichten. Rensing: „Wenn man die Bäume an der Stelle erhalten will, muss man auf einen normgerechten Ausbau verzichten.“

Der städtische Umweltbeauftragte Heinz-Helmut Steenweg hingegen machte deutlich: „Ich gehe davon aus, dass die Kastanien auf Sicht absterben werden. Das zeigen auch die Erfahrungen, die man in anderen Orten bundesweit mit den Bakterien gemacht hat.“ Er plädierte daher für das Fällen und eine anschließende Neuanpflanzung. Auch der Landschaftsbeirat hatte sich im Juli mehrheitlich für eine Abholzung ausgesprochen, wie dessen Vorsitzender, der Seppenrader CDU-Ratsherr Anton Holz, in der Bürgerversammlung deutlich machte. „Diese Entscheidung ist auf der Grundlage der Kurzfassung des Gutachtens gefallen“, betonte Holz. Er wies auch darauf hin, dass sich der Beirat am Montagnachmittag noch einmal mit dem Thema befasst habe. Er bleibe jedoch bei seiner Entscheidung.

Bauausschuss entscheidet am 5. Dezember

Einigen Teilnehmern der Infoveranstaltung waren die Untersuchungen zu wenig wissenschaftlich fundiert, als dass in Zeiten der Klimaschutzdiskussionen deswegen Bäume gefällt werden. „Wir müssen endlich umdenken und jeden Baum erhalten“, appellierte beispielsweise eine Teilnehmerin. Andere regten an, den Gehweg auf die andere Straßenseite zu verlegen, wo weniger Kastanien weichen müssten. Das stieß bei dem Planer aus Sicherheitsgründen auf wenig Gegenliebe. „Wir könnten auf der Ostseite zwar normgerecht bauen und mehr Bäume erhalten, allerdings befinden sich Kindergarten und Bushaltestelle auf der Westseite. Deshalb sollte dort auch der Gehweg sein“, betonte Elkendorf.

Neben den mehr als 1300 Unterschriften für den Erhalt der Kastanienallee ist im Rathaus zwischenzeitlich ein Bürgerantrag auf den Ausbau der Straße als Tempo-30-Zone mit separatem Gehweg und anschließender Neuanpflanzung einer Allee eingegangen. Nun ist der Bauausschuss der Stadt am Zuge zu entscheiden.