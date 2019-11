Nach monatelanger Überlegungsphase hat Burkhard Kleffmann in der vergangenen Woche die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen gemacht. Er hat sein 1990 gegründetes Marktforschungsunternehmen Kleffmann Group an den britischen Mitbewerber Kynetec verkauft. Betroffen davon sind 65 Vollzeitkräfte und rund 100 Teilzeitbeschäftigte am Standort Lüdinghausen. Die, so betonte Kleffmann im Gespräch mit den WN , auch von dem neuen Eigentümer gebraucht werden – und zwar am Standort Lüdinghausen.

„Ich habe eine schwere Entscheidung getroffen“, erklärte der 55-Jährige. Die sei ihm nicht leicht gefallen. Zugleich aber sei das Feld Marktforschung im Bereich Landwirtschaft immer enger geworden. So sei etwa das Geschäft in den vergangenen beiden Jahren um rund 40 Prozent geschrumpft. Und: „Für zwei globale Spieler auf diesem Markt ist einfach kein Platz mehr.“ Zudem habe Kynetec aufgrund eines internationalen Investors einen anderen finanziellen Hintergrund. Beide Unternehmen würden sich allerdings gut ergänzen. So sei die Kleffmann Group in Südamerika und Europa besonders stark, während Kynetec den US-Markt beherrsche. „Da“, so Kleffmann, „waren wir nie so gut aufgestellt.“

Zugleich mit dem Verkauf der Marktforschungssparte – die immerhin 90 Prozent der Kleffmann-Unternehmungen ausmacht – will sich der Unternehmer mit seinem Team auf die neu gegründete Firma „Kleffmann Digital“ konzentrieren. Mit der Onlineplattform „My Data Plant“ werden landwirtschaftlichen Betrieben weltweit satellitengestützte Informationen über ihre Ackerflächen zur Verfügung gestellt. Genutzt werden dafür die Beobachtungen der Sentinel-Satelliten der europäischen Weltraumorganisation ESA.

Die Auswertungen durch die „Kleffmann Digital“-Experten ermöglichten es Landwirten beispielsweise, ihre Flächen bedarfsgerechter zu bewirtschaften, ihre Erträge zu erhöhen und Saatgut, Dünger sowie Pflanzenschutzmittel optimal und ressourcenschonend einzusetzen – und das alle fünf Tage mit aktualisierten Daten versorgt. Kunden für das Angebot sieht Kleffmann vor allem in Brasilien, Argentinien, Russland, der Ukraine, in Kasachstan, aber auch in der EU.

Dazu, erklärte er, stehe ein 30-köpfiges „Team von jungen, motivierten und erfahrenen Mitarbeitern“ zur Verfügung – darunter Agraringenieure, Geo-Informatiker und Geo-Physiker. Sitz dieser seit 2015 aufgebauten Unternehmung bleibe die Steverstadt.