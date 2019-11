Auch in diesem Jahr gibt es im Advent die ökumenische Sternenaktion in Lüdinghausen und Seppenrade, die seit 2012 durchgeführt wird und bei der vor allem Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien ein Weihnachtswunsch erfüllt werden soll. Im vergangenen Jahr konnten Dank des Engagements der Lüdinghauser und Seppenrader Bevölkerung viele Geschenke verteilt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Start am 1. Dezember

Das ökumenische Vorbereitungsteam hofft auf rege Unterstützung. Ab Sonntag (1. Dezember) hängen an Tannenbäumen in St. Felizitas, St. Dionysius und der Familienbildungsstätte die Wunschsterne der Kleinen und Großen mit Wünschen im Wert von etwa 20 Euro. Die Pfarrcaritas St. Felizitas und St. Dionysius sowie die evangelische Kirchengemeinde bitten darum, einen Stern auszusuchen und so einen Wunsch zu erfüllen, ein Päckchen zu gestalten und dieses mit dem Stern zu versehen. Der letzte Abgabetermin ist am 13. Dezember im zuständigen Pfarrbüro, heißt es abschließend.