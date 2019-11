Wer zieht das große Los und darf sich auf eine Reise im Wert von 1000 Euro freuen? Alljährlich gibt es bei der traditionellen Lüdinghauser Weihnachtsverlosung eine Vielzahl besonderer Sachpreise und Einkaufsgutscheine zu gewinnen, die von Lüdinghauser Kaufleuten und Institutionen zur Verfügung gestellt wurden. Hauptpreis ist in diesem Jahr eine Reise, gestiftet von Lüdinghausen Marketing und der Reiseagentur Meimberg, heißt es in einer Pressemitteilung.

Abschlussverlosung auf dem Kirchplatz

Lose sind zum Preis von einem Euro bei Lüdinghausen Marketing (Borg 4) sowie bei den teilnehmenden Kaufleuten erhältlich und können bis zum Adventsmarkt erworben werden. Täglich findet dort eine Verlosung der Preise statt. Die Ziehung der Gewinnerlose können die Besucher des Adventsmarktes am 6. Dezember (Freitag) und am 7. Dezember (Samstag) um 19 Uhr live verfolgen. Die Abschlussverlosung mit Ziehung des Hauptgewinners findet am 8. Dezember (Sonntag) um 16.30 Uhr auf dem Kirchplatz der St.-Felizitas-Kirche statt, heißt es abschließend.