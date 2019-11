Am ersten Adventswochenende verwandeln rund 50 Aussteller die Burg Lüdinghausen in einen Weihnachtsbasar. Der Markt ist am Samstag (30. November) und Sonntag (1. Dezember) jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In den historischen Gemäuern der Renaissanceburg und des Bauhauses präsentieren Kunsthandwerker Selbstgemachtes und Weihnachtliches. Die Hobbykünstler ver-eine die Liebe zum Handwerk und die Freude an der kreativen Gestaltung, heißt es in der Ankündigung von Lüdinghausen Marketing. Das Angebot umfasst Handgefertigtes aus Holz, Ton oder Sandstein, Genähtes, Schmuck und vieles mehr.

Rudelsingen

In der Cafeteria in der Burg sowie im Kaminzimmer des Bauhauses gibt es zudem Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln. „Auch vor den Türen der Burg lässt sich die vorweihnachtliche Stimmung genießen“, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Interessengemeinschaft Struck versorgt im Burghof die Besucher mit Grillwurst und Glühwein. Zudem lädt die IG Struck erstmalig am Samstag von 16.30 bis 18 Uhr zum Weihnachtssingen im Innenhof der Burg ein. Jeder, der Spaß am gemeinsamen Singen hat, ist dazu willkommen. Der Eintritt ist frei.