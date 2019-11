Die Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden hat ihr Gesicht nahezu komplett gewandelt – und das im wahrsten Sinne des Wortes. „Der Vorstand ist fast vollständig neu besetzt“, berichtete Friedhelm Theveßen am Dienstagabend im Sozialausschuss. Er selbst übernahm vor wenigen Monaten den Vorsitz des Vereins, der als Bindeglied zwischen den ehrenamtlichen Helfern in der Flüchtlingsbetreuung und dem städtischen Migrationsbüro fungiert. Im Ausschuss berichtete er über seine ersten Erfahrungen in der Funktion.

„In den Gesprächen mit den Mitarbeitern des Migrationsbüros haben wir erfahren, dass die derzeit in Lüdinghausen ankommenden Flüchtlinge schon gut vernetzt sind“, so Theveßen. „Heißt das, dass sie hier Verwandte haben?“, hakte Dieter Tüns (CDU) ein. Die Vernetzung beziehe sich im Wesentlichen auf die sozialen Medien, erläuterte Theveßen. Wo es kein Netzwerk gibt, könne jedoch – wie in der Vergangenheit – die Begleitung durch Ehrenamtliche notwendig sein, zum Beispiel bei Behördengängen.

Vieles im Aufbau

„Vor dem Hintergrund haben wir aus den bisherigen Gesprächen die Idee mitgenommen, wieder einen stärkeren Kontakt zwischen Flüchtlingen und Ehrenamtlichen herzustellen“, machte der Vorsitzende der Arbeitsstelle deutlich. Durch den Neustart sei derzeit vieles noch im Aufbau, Bewährtes wie Schwimm- oder Fahrradkurse würden jedoch auch weiterhin angeboten.

„Sie übernehmen im ehrenamtlichen Bereich viel Verantwortung, die eigentlich bei der Stadt liegt“, hob Niko Gernitz (SPD) hervor. Da werde es vermutlich schwieriger, Mitstreiter zu finden. „Es ist durchaus ein Pool vorhanden. Den gilt es nun zu aktivieren“, betonte Theveßen.