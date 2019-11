Ein Aufruhr der lustigen Art

„Dat sünd Gäste mit Nivööö und Kontenanze“, so schwärmt Kirsten Altenbockum in ihrer Rolle als Agathe Gockel von den reichen Besuchern, die sich ankündigen. Da soll keiner sagen, das Plattdeutsche kenne keine Fremdwörter.

Seit dem 26. Oktober bereitet sich das Ensemble des Plattdeutschen Vereins und der Landjugend an zwei Abenden in der Woche in der Berenbrocker Schule auf die sechs Aufführungen des Schwanks „Ne Mack‘ hätt jedereen“ im Januar 2020 in der Aula des Schulzentrums vor. „Wir kriegen von den Verlagen 20 Bücher und sortieren nach und nach aus“, beschreibt Regisseur Heinz Altenbockum den gemeinschaftlichen Entscheidungsprozess. „Wir haben eine Mischung aus jung und alt. Das Stück ist sehr, sehr lustig“, verspricht Kirsten Altenbockum, die Vorsitzende des PVL.

Agathe Gockel und ihr Mann Ferdinand (Jan-Bernd Edelbusch) haben nicht genug Geld, um ihr Waldhotel zu modernisieren. Da kommt ihnen der Besuch der reichen Familie von Knöttelmeier gerade recht, Agathe will ihre Tochter Heidelinde (Pia Lütke Brochtrup) mit dem Knöttelmeier-Erben Albatius verkuppeln. Vater Knöttelmeier jagt dagegen Sechzehnender Rudi. Ausreden, faustdicke Lügen, Verwechslungen und ein Schuss treiben die Geschichte auf den Höhepunkt. Wer wissen will, was es mit dem berüchtigten Zimmer vier auf sich hat, sollte sich das Stück nicht entgehen lassen.

„ Wir kriegen von den Verlagen 20 Bücher und sortieren nach und nach aus. Wir kriegen von den Verlagen 20 Bücher und sortieren nach und nach aus. “ Heinz Altenbockum

Zu den Schauspielern zählen zudem Mecky Hohenlöchter, Dirk Schoppmann, Hedwig Deilmann, Christian Krechtmann, Hendrik Edelbusch, Nicole Ahlers und Johannes Resing. Als Souffleusen unterstützen Bruni Grewe und Nicole Prott.

Bei den Proben wird teilweise über die endgültige Textfassung diskutiert, aus diesem Grund liegt immer ein Wörterbuch bereit. Noch müssen Regisseur und Souffleusen öfter unterstützend eingreifen, aber alle Beteiligten sind mit viel Spaß bei der Sache und arbeiten auf das gemeinsame Ziel hin.

Zum Thema Der Vorverkauf in der Hauptstelle der Volksbank beginnt am 16. Dezember (Montag). Nach den Feiertagen geht der Verkauf dort ab dem 6. Januar weiter. Ab dem 27. Dezember sind telefonische Bestellungen unter 01 74/ 40 30 50 9 (täglich zwischen 17 und 19 Uhr) möglich. ...