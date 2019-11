Zwei bekannte Bewerber

Die Jugendhilfe Werne oder der DRK-Kreisverband Coesfeld werden Träger des 20. Kindergartens in Lüdinghausen, der im Sommer nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen soll. „Das wird eine schwere Entscheidung“, bilanzierte die Vorsitzende Anke Austrup (CDU) im Sozialausschuss am Dienstagabend. Dort hatten Stephanie Kißmann (Bereichsleiterin der Jugendhilfe Werne) und ihre Kollegin Ute Waterhues , die eine Kindertagesstätte in Werne leitet, sowie Birgit Poschmann (Fachberaterin Kindergärten bei der gemeinnützigen GmbH DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld) und ihre Kollegin Marlene Zapfe ihre jeweiligen Konzepte vorgestellt.

Vielen Ausschussmitgliedern kam das bekannt vor. Denn: Bereits Anfang 2018 bewarben sich Jugendhilfe und DRK um die Trägerschaft für den neuen Kindergarten in Seppenrade. In dem knappen Entscheidungsprozess machte seinerzeit das DRK das Rennen.

„ Im Sinne der Trägervielfalt würden wir gerne auch eine Kindertageseinrichtung in Lüdinghausen übernehmen. Im Sinne der Trägervielfalt würden wir gerne auch eine Kindertageseinrichtung in Lüdinghausen übernehmen. “ Stephanie Kißmann

Die Jugendhilfe Werne betreibt derzeit neun Kitas, darunter auch einige im Kreis Coesfeld. Der katholische Träger unterhält darüber hinaus auch andere Angebote wie eine Wohngruppe in Lüdinghausen, Hilfen zur Erziehung und in der offenen Jugendarbeit. Zudem laufen gerade Planungen für eine private Förderschule, eventuell mit einem Standort im südlichen Kreisgebiet. „Im Sinne der Trägervielfalt würden wir gerne auch eine Kindertageseinrichtung in Lüdinghausen übernehmen“, machte Kißmann deutlich.

Wie Waterhues erläuterte, richten sich die Öffnungszeiten nach dem Bedarf am jeweiligen Standort und variieren zwischen 6.45 und 17.30 Uhr. In den neun Kitas der Jugendhilfe arbeiten 96 pädagogische Mitarbeiter, darunter sind zehn Männer. „Das ist ein extrem guter Schnitt“, meinte Andreas Hartwig (FDP). Als Kernthese des pädogischen Konzeptes bezeichnete Waterhues den Leitgedanken „Spielen heißt Lernen“. Dabei lege die Jugendhilfe viel Wert auf Kreativität, Sprache, Musik und Bewegung.

„ Jede unserer Einrichtungen hat ein eigenständiges Profil, wobei sich alle als familienergänzend verstehen. Jede unserer Einrichtungen hat ein eigenständiges Profil, wobei sich alle als familienergänzend verstehen. “ Barbara Poschmann

Das DRK betreut in seinen kreisweit 39 Kitas derzeit rund 2500 Kinder. Die circa 500 hauptamtlichen Mitarbeiter werden – ebenso wie bei der Jugendhilfe – nach Tarif bezahlt. „Jede unserer Einrichtungen hat ein eigenständiges Profil, wobei sich alle als familienergänzend verstehen und dem Kind Erfahrung- und Lernräume zur Verfügung stellen“, machte Poschmann deutlich. Und ihre Kollegin Zapfe fügte hinzu: „Wir arbeiten nach dem Early Excellence Ansatz, sehen jedes Kind mit einem positiven Blick an. Das ist ein sehr persönlichkeitsfördernder Prozess, in dem aber auch Grenzen aufgezeigt werden.“ Bei den Öffnungszeiten würden Elternwünsche und -bedarfe berücksichtigt. Grundsätzlich seien die Einrichtungen allerdings nicht länger als 45 Stunden pro Woche geöffnet, so Poschmann.

Zunächst beraten nun die Fraktionen über die beiden Trägervarianten, entscheiden wird dann der Rat in seiner Sitzung am 17. Dezember. Als Standort für die neue Vier-Gruppen-Einrichtung schlägt die Verwaltung das Areal an der bisherigen Astrid-Lindgren-Schule vor. Das gehört dem Kreis Coesfeld, und der plant dort den Bau von rund 70 Wohnungen. „Der Landrat hat sich in einem ersten Gespräch dazu durchaus offen gezeigt und will den Vorschlag weiter prüfen“, teilte der Beigeordnete Matthias Kortendieck mit. Gustav Bölke (Grüne) und Rafael Borgmann (UWG) wünschten sich hingegen weitere Standortvorschläge. Kortendieck: „Wenn wir echte Alternativen hätten, würden wir die nennen.“