Bürgermeister Richard Borgmann , der Beigeordnete Matthias Kortendieck und Wirtschaftsförderer Stefan Geyer besuchten jetzt die Vedder GmbH. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als schlüsselfertigen Dienstleister für den gehobenen Innenausbau für Luxusyachten, Privatjets und Residenzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Stadtvertreter trafen sich mit den Geschäftsleitern Marc Koch und Markus Klaas zum Austausch. Dritter Geschäftsleiter ist Nicolas Held. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Lüdinghausen und in Wallersdorf in Bayern 408 Mitarbeiter. „Wir sind in den letzten beiden Jahren stets weiter gewachsen und haben 145 neue Mitarbeiter eingestellt“, wird Koch in dem Pressetext zitiert. Das Geschäft laufe derzeit so gut, dass für 2020 kaum noch Kapazitäten vorhanden seien.

Innenausbau für Luxusyachten und Privatjets

Der Fachkräftemangel spiele auch bei Vedder eine große Rolle. Von den guten Rahmenbedingungen, die Lüdinghausen biete, sei die Vedder GmbH als Arbeitgeber überzeugt. „Lüdinghausen hat eine hervorragende Schullandschaft und ist gut an die Infrastruktur angebunden“, so Koch. Die weichen Standortfaktoren sind seiner Ansicht nach für Menschen, die einen Wohnortwechsel in Betracht ziehen, von immenser Bedeutung. „Da bekommen wir für Lüdinghausen großen Zuspruch“, so der Geschäftsleiter.

Unternehmen international bekannt

Um auch für die Zukunft genügend Personal zu bekommen, arbeitet Vedder mit Recruitern zusammen und steht in einem engen Austausch mit den Schulen vor Ort und mit Fachhochschulen. Zudem werden bereits in der Schulzeit Praktika angeboten, um die Schüler sowie deren Fähigkeiten und Interessen schon frühzeitig kennenzulernen. Die Marke Vedder übe eine hohe Strahlkraft auf Bewerber aus. „Die Vedder GmbH ist in unserer Branche bekannt, nicht nur in Deutschland, sondern auch international“, betonte Klaas. Ausbildungen bietet das Unternehmen sowohl für Tischler als auch für den kaufmännischen Bereich und im Bereich Fachinformatik Systemintegration an. Bürgermeister Richard Borgmann zeigte sich beim Rundgang durch die Werkstätten beeindruckt von den Spezialanfertigungen und Innovationen des Unternehmens.