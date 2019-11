Rund um die St.-Felizitas-Kirche findet der Adventsmarkt am zweiten Adventswochenende (6. bis 8. Dezember) statt. Die Besucher können sich auf Handgemachtes, vorweihnachtliche Leckereien und eine stimmungsvolle Beleuchtung freuen. Obwohl wieder rund 35 Stände um die Kirche verteilt sein werden, stellt sich der Markt bei seiner sechsten Auflage „komprimiert“ dar. Das liege nicht zuletzt an den Kosten des Geschehens, so Jochen Schwering vom Ausrichter Lüdinghausen Marketing. Es werde jedoch eine „heimelige Atmosphäre“ geschaffen, die dem Weihnachtsmarkt zugute komme, verspricht LH-Marketing-Geschäftsführer Stefan Wiemann .

Anders als in den vergangen Jahren wirke die Kirche nicht mehr nur als Kulisse der Veranstaltung. Im Gebäude selbst werde es acht Lichtinstallationen und Videoprojektionen geben, wie Pfarrer Hector Sanchez erklärte. Zudem gibt es ein Begleitprogramm mit Führungen, Musik und Angeboten für Kinder in der Kirche.

Kooperation mit der Kirche

Die Besucherwünsche ständen bei der Organisation des Projektes im Vordergrund, denn man wolle die Menschen neugierig auf das Geschehen in der Kirche machen. Lüdinghausen Marketing zeigte sich dankbar für die Kooperation mit der Kirche. Durch dieses „Experiment“ könnten Besucher mit unterschiedlichen Motivationen angesprochen werden. Je nachdem, wie die Resonanz auf das neue Konzept ausfallen werde könne darüber entschieden werden, ob es ein „Modell mit Zukunft“ sei.

Am 7. Dezember wird zudem der Besuch des Nikolauses gegen 17 Uhr erwartet. Außerdem haben viele Geschäfte im Rahmen der Aktion „Lüdinghausen leuchtet“ bis 20 Uhr geöffnet. Bei einem Gang durch die mit Windlichtern geschmückte Innenstadt können bei einem Einkauf Gutscheine für ein Heißgetränk auf dem Weihnachtsmarkt erworben werden.