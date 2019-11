Die Grünen wagen sich im Hinblick auf einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr als erste aus der Deckung: Eckart Grundmann , langjähriger Fraktionssprecher und 1983 Gründungsmitglied des Ortsverbandes der Grünen in Lüdinghausen, tritt am 13. September 2020 als Bewerber für das Bürgermeisteramt an. In der Mitgliederversammlung im „Hotel zur Post“ am Mittwochabend gab es ein einstimmiges Votum für die Kandidatur des 55-jährigen Ingenieurs für Chemietechnik, der als technischer Unternehmensberater bei der Effizienz-Agentur NRW arbeitet. „Ich möchte erster grüner Bürgermeister der Stadt Lüdinghausen werden“, bekräftigte Grundmann nach der Auszählung der geheim erfolgten Abstimmung und erntete dafür lang anhaltenden Beifall der Mitglieder.