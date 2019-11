Seit Oktober unterstützen Eltern, Erzieher und Kinder im Kindergarten St. Monika das Igeljungtier Filou. Er kam mit einem Gewicht von etwa 300 Gramm aus der Igelauffangstation in Gütersloh nach Lüdinghausen. Um einen gesicherten Winterschlaf zu gewährleisten, musste er noch einiges an Gewicht zunehmen. Die Projektarbeit für die Kinder begann.

Schlafhaus aus Holzresten gebaut

„Was frisst ein Igel?“, „Warum ist der so stachelig?“, „Warum macht ein Igel Winterschlaf?“, waren die ersten Fragen der Kinder. Gemeinsam informierten sich Kinder und Erzieher laut einer Pressemeldung dann in Büchern, was die Besonderheiten eines Igels sind und was die Tiere an Nahrung überhaupt zu sich nehmen. Die Kinder wurden zu richtigen Igel-Experten. Zusammen wurde das Gehege gesäubert, Filou gewogen und Wasser und Futter bereitgestellt. Zudem bauten Kinder und Erzieher das Außengehege und das Schlafhaus aus Holzresten.

Viele Eltern spendeten dafür das passende Holz oder auch das Futter für den Igel. Ende November war es dann soweit, Filou hatte sein Gewicht von 749 Gramm erreicht und konnte in sein Außengehege ziehen. Das gestaltete Wappen mit Namen und Igel wurde am Außengehege befestigt. Stolz winkten die Kinder Filou zum Abschied zu. Alle freuen sich auf das Wiedersehen mit dem Igel nach Beendigung des Winterschlafs im Frühjahr.