­Auch in diesem Jahr zieht es wieder viele Menschen auf die Weihnachtsmärkte, wo man sich mit der Familie, Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen trifft. Wie bereits in den vergangenen Jahren stockt die RVM daher auch in dieser Adventszeit ihr Angebot auf der Schnellbus-Linie S90/91/92 von Datteln über Olfen, Seppenrade, Lüdinghausen und Senden nach Münster auf.

Die für den Adventszeitraum gültigen Fahrpläne werden in diesen Tagen an die Haushalte entlang des Linienweges verteilt, zudem liegen sie in den Bussen aus und können im Internet heruntergeladen werden.

„Als günstige und stressfreie Alternative zum Auto empfehlen wir die 9-Uhr-Tages-Tickets“, wird Michael Klüppels , Leiter des RVM-Verkehrsmanagements, in einer Pressemitteilung zitiert. Es gilt für einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder. Zudem verweist Klüppels auf die Vorteile der BuBiM-App, die Ticketkauf und Fahrplanauskunft kombiniert: „Fahrgäste können ein breites Spektrum von Fahrkarten des Westfalentarifs bequem über die BuBiM-App kaufen und bargeldlos bezahlen. Das Smartphone wird so zur Fahrkarte.“

Für weitere Informationen zu Fahrplan und Tarif steht die Schlaue Nummer ( ✆ 0 18 06/50 40 30, 20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent) zur Verfügung. Informationen gibt es auch bei der kostenlosen elektronischen Fahrplanauskunft unter ✆ 0 80 03/5 40 30 oder im Internet.