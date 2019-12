Die Welt verändert sich rasant. Alles ist komplex, nichts mehr einfach zu erklären. Selbst im Land der Wasserburgen gerät Beständigkeit ins Wanken. Klimakrise, Brexit, Donald Trump und Lebensmittelskandale verändern das Denken und Fühlen. Wundert es da noch, dass den ersten Tenor der A-Capella-Spaßmacherfraktion die „Laktoseintoleranz“ erwischt hat? Es wird also Zeit, auf komplexe Veränderungsprozesse einfache, unpolitische Antworten zu geben. Was Merkel und Macron nicht schaffen, ist für die „Swingersöhne“ klar. Ihre Botschaft geht gegen den Trend und lautet: „Fleisch“. Live zu erleben ist sie bei den Konzerten der „Swingersöhne“ am 28. und 29. Februar (Freitag/Samstag) in der Aula des Schulzentrums.

Die Spaßmacherfraktion tritt an

„Die waschechten ,Münsterland’-Männer preisen musikalisch ihre Heimat und wollen weniger finnische Stehgeiger und lettische Cembalointerpreten in den Wasserburgen spielen sehen. Auch hier wollen sie den Gegebenheiten des heimischen Kulturbetriebs entgegenwirken und meinen: Münsterländer first!“, heißt es in der Ankündigung. Das Publikum darf sich auf eine Weltpremiere freuen: Die „Swingersöhne“ präsentieren den ersten A-Cappella-Blues. Daneben haben sie sich unter anderem mit „Sexy“ auch eines Klassikers von Marius Müller-Westernhagen angenommen.