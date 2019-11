Lüdinghausen -

Dass die Lüdinghauser bei der Kalkulation der Abwassergebühren zu sehr zur Kasse gebeten werden, sah in der Sitzung des Betriebsausschusses nur die UWG so. Die Überschüsse würden in anderer Form an die Bürger zurückfließen, befand nicht nur Bernhard Möllmann (CDU).