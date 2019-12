Wenn das Publikum Regie führt . . .

Blitzschnelle Reaktionen und spontaner Humor sorgten am Samstag für einen Theaterabend der besonderen Art: Das Improvisationstheater „Das Elbe vom Ei“ gastierte auf Einladung der Bürgerstiftung im „Hotel zur Post“ und präsentierte seinem Publikum eine gänzlich individuelle Vorstellung.

Ohne Skripte oder Bühnenbilder gelang es dem Hamburger Ensemble, für ausgelassene Stimmung zu sorgen, wobei die Regieanweisungen nicht aus dem Hintergrund kamen. Spontan setzten die sieben Schauspieler Ideen aus dem Publikum um, was zu Momenten voller absurder Komik und genialer Einfälle führte.

Improtheater in Lüdinghausen 1/20 Auf Einladung der Bürgerstiftung gastierte das Improvisationstheater "Das Elbe vom Ei" aus Hamburg am Samstagabend in Lüdinghausen. Foto: Arno Wolf Fischer

Auf Einladung der Bürgerstiftung gastierte das Improvisationstheater "Das Elbe vom Ei" aus Hamburg am Samstagabend in Lüdinghausen. Foto: Arno Wolf Fischer

Auf Einladung der Bürgerstiftung gastierte das Improvisationstheater "Das Elbe vom Ei" aus Hamburg am Samstagabend in Lüdinghausen. Foto: Arno Wolf Fischer

Auf Einladung der Bürgerstiftung gastierte das Improvisationstheater "Das Elbe vom Ei" aus Hamburg am Samstagabend in Lüdinghausen. Im Folgenden weiitere Impressionen. Foto: Arno Wolf Fischer

Ein Dialog rund ums Bügeln wurde so kurzerhand im Stile eines Westernfilms dargestellt: Lara Rosenhagen wehte als trockener Präriebusch über die Bühne, und Fred Hilke schwang als Cowboy die „Saloontüren“ im „Hotel zur Post“ auf. Was als Dialog über eine Haushaltstätigkeit begann, endete so mit einem Revolverduell zwischen Julia Wulf und Hilke. „Das ist Theater, das spontan entsteht“, fasste Hilke zusammen und wurde sogleich mit einem Gedanken aus dem Publikum konfrontiert. „Das habe ich auch ständig bei mir zu Hause“, warf ein Zuschauer unter dem Gelächter des übrigen Publikums ein.

„Alles entsteht aus dem Moment und Ihr werdet Regisseure“, brachte Hilke das Konzept des Abends auf den Punkt. Immer wieder beteiligten sich Zuschauer an den Szenen und übernahmen etwa die Kontrolle über Jan Katzenberger und Meryem Simsek, die als leblose Marionetten bewegt wurden. Spontan wurde die Kennenlerngeschichte eines Paars aus dem Publikum dargestellt oder ein Telefongespräch mit Donald Trump und Graf Dracula präsentiert.

„ Wir sind ja noch ausverkaufter als letztes Mal. Wir sind ja noch ausverkaufter als letztes Mal. “ Fred Hilke

Bereits der erste Auftritt der Gruppe vor zwei Jahren hatte sich als Erfolg erwiesen, und auch dieses Mal waren alle Karten weit im Voraus weg. „Wir sind ja noch ausverkaufter als letztes Mal“, freute sich Hilke angesichts der positiven Resonanz. Ohne eine Zugabe rund um einen fatalen Seitensprung inklusive einer im Schrank versteckten Leiche ließ das Publikum das Ensemble nicht von der Bühne gehen. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt gemeinnützigen Aufgaben und Projekten zugute.