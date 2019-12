23 Paare aus Lüdinghausen und Umgebung entschlossen sich in diesem Jahr, ihre westfälischen Eichen am Steverseitenweg (Hochzeitsallee) zu pflanzen. Damit wurde bei der 30. Auflage der Pflanzaktion am Samstag ein neuer Höchstwert erreicht.

„Dass Sie sich entschieden haben, einen Baum zu pflanzen, ist ein Zeichen für die Natur, der Verbundenheit zur Familie und zur Stadt Lüdinghausen“, betonte der stellvertretende Bürgermeister Anton Holz . Er dankte den Mitarbeitern des Bauhofs, die bei der Anbringung der Schilder halfen und das ganze Jahr über die Bäume pflegen.

„ Wir halten den Baum für ein wunderschönes Symbol und wollen über die Jahre beobachten, wie er wächst und gedeiht. " Janna Malkemper

Der städtische Grünbeauftragte Heinz-Helmut Steenweg freute sich sowohl über frisch verheiratete Paare als auch über Jubilare bis hin zur Silberhochzeit. Ein Paar konnte aus logistischen Gründen nicht dabei sein: Der Seppenrader Willem Stimberg hat seine heutige Frau Dulce Beltran in Mexiko kennengelernt und lebt weiterhin in Mittelamerika. Sein Bruder Jan hatte ihm zur Hochzeit eine Eiche geschenkt und pflanzte diese stellvertretend für das Paar – „damit sie in Lüdinghausen weiter verwurzelt sind“.

Im vergangenen Jahr haben Janna und Sven Malkemper geheiratet. „Wir halten den Baum für ein wunderschönes Symbol und wollen über die Jahre beobachten, wie er wächst und gedeiht“, erläuterte Janna Malkemper. 21 Jahre sind für Heike und Klaus Kroll dagegen schon seit ihrer Trauung vergangen. Auch sie pflanzten am Samstag ein Symbol für ihre Ehe.