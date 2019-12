Boston, Philadelphia, Madrid, Brüssel und Köln – das sind nur einige der Stationen, die der Singer-Songwriter Robert Forster derzeit auf seiner großen Nordamerika- und Europatour absolviert. Da ist es schon etwas ganz Besonderes, dass der Australier am Donnerstag (5. Dezember) um 20 Uhr mit einem Akustikkonzert auf der Burg Vischering gastiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Forster, zusammen mit dem verstorbenen Grant McLennan einst Mastermind der australischen Indie-Rock-Legende „Go-Betweens“, gilt als einer der besten Songwriter überhaupt. Auf seinem aktuellen Meisterwerk „Inferno“, mit dem er in diesem Jahr die Top-20 der deutschen Charts eroberte, erinnert er gar an Lou Reed und Velvet Underground.

Mit etwas Glück genießen WN-Leser das Konzert kostenlos. Ansonsten sind noch Eintrittskarten zum Preis von 22 Euro (ermäßigt 18,70 Euro) auf der Burg Vischering erhältlich und können dort auch unter ✆ 0 25 91/ 7 99 00 vorbestellt werden. Über das Portal www.adticket.de gibt es Tickets zum Selbstausdrucken im Netz; aber auch zahlreiche Vorverkaufsstellen bieten Karten an.