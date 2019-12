Kammermusikalische Leckerbissen gibt es am 21. Dezember (Samstag) um 19 Uhr im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen zu hören. Alban Pengili, Geiger albanischer Herkunft und Lehrer am Musikschulkreis Lüdinghausen, konzertiert mit seiner Landsmännin Silva Skenderi , Pianistin und Professorin an der Musikhochschule in Tirana (Albanien), heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins der Musikschule.

Pengili ist im Laufe der vergangenen Jahre schon häufig in der Steverstadt aufgetreten; sein ständiges Repertoire umfasst unter anderem die 24 Capricen von Niccolo Paganini und sämtliche Bach-Sonaten und Partiten. An diesem Abend wird das Programm seiner CD „100 Jahre Albanien“ gespielt mit Werken für Violine und Klavier des albanischen Komponisten Pjeter Gaci, aber auch bekannte Stücke von Sinding, Gardel, de Falla, Sarasate, Saint-Saëns, Elgar, Wieniawski, Tschaikowsky und Paganini. Außerdem stellt Pengili eine eigene Komposition vor – den Albanischen Liebeswalzer.

Förderverein des Musikschulkreises

Über die Heimat der beiden Künstler ist in jüngster Zeit viel zu hören gewesen, zuletzt wegen der schweren Erdbeben und des verschobenen EU-Beitritts. Es ist das zweite Konzert einer Konzertreihe, die vom Förderverein des Musikschulkreises unterstützt wird.