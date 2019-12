Ein großes Abschiedsevent wurde jetzt im festlich geschmückten Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen gefeiert. Mechtild und Erwin Ave­resch blickten gleichzeitig auf 30 Jahre als Kursleiter der Volkshochschule (VHS) zurück und beendeten ihre Tanzlehrer-Karriere.

Zu Gast waren die Teilnehmer der drei Gruppen, die das Ehepaar über Jahre immer freitagsabends mit Gesellschaftstänzen schwungvoll ins Wochenende begleitet haben. Stehender Applaus machte deutlich, wie sehr die Lehrer ihren Schülern über die Jahre ans Herz gewachsen sind, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS.

Ehemalige Schüler übernehmen

Mechtild und Erwin Ave­r­esch betonten, dass sie am liebsten noch weitermachen würden, aber es nun an der Zeit sei, den Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben. Dies taten sie direkt an diesem Abend. Ihre ehemaligen Schüler Elli und Alexander Frank werden die Aufgabe künftig übernehmen. Das Paar tritt mittlerweile als Turniertänzer in der S-Klasse auf. Krafttraining und Joggen gehören wie selbstverständlich zur Vorbereitung und Kondition eines jeden Profitänzers, erklärten sie. Ihr Können führten Elli und Alexander Frank auch gleich auf dem Parkett des Kapitelsaals unter den begeisterten Zuschauern vor und tanzten Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive.

Andrea Bauhus, Leiterin des Volkshochschulkreises Lüdinghausen, bedankte sich bei Mechtild und Erwin Averesch für die sehr lange Treue. „Hier herrscht eine ganz besondere Atmosphäre und ein tolles Miteinander“, wird Bauhus in dem Pressetext zitiert. „Das zeigt uns, auf welch unkomplizierte Weise Sie den Kursteilnehmern die Freude am Tanzen vermittelt haben, und dass der Sport verbindet.“

Sie überreichte dem Paar Blumen und einen VHS-Gutschein. „Sie gehören schließlich auch über Ihre aktive Zeit als Kursleiter hinaus weiter zu uns“, so Bauhus. Elli und Alexander Frank wurden als Nachfolger willkommen geheißen. Bauhus wünschte ihnen für ihre neue Aufgabe „viel Erfolg und vor allem großen Spaß“.