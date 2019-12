Zum Abschluss des Jahres präsentiert die Kaminwelt Neuer in ihrem Kaminzimmer-Konzert noch einmal einen Höhepunkt. Am Samstag (7. Dezember) stellt Norman Keil seine Musik im besten Liedermacher-Stil ab 20 Uhr vor. Der 37-jährige Singer-Songwriter aus Gießen wirkte von 2008 bis 2016 als Gitarrist und Songschreiber der „Wingenfelder“, Nachfolgeband von „Fury in The Slaughterhouse“, mit und zählt seit mittlerweile über sieben Jahren auch als Solokünstler zu den Geheimtipps innerhalb der deutschsprachigen Musiklandschaft. Nach viel beachteten Supportshows für Udo Lindenberg, Peter Maffay, Johannes Oerding oder Gregor Meyle hat Keil gerade sein viertes Album veröffentlicht.

Mit Songs wie „Klassenfahrt“, „Lisa“, Astronaut“, „Perfekt“ oder „Springen in die Nacht“ zeichnete er für euphorisch abgefeierte Stadion-Pop-Ohrwürmer verantwortlich. „Im Grunde will ich nur meine Geschichten erzählen“, so Keil über seine Songs. „Dabei ist es mir egal, ob ich vor zehn oder vor 10 000 Leuten spiele.“ Schon immer habe ihn der Kontrast gereizt – dieses ganz besondere Spannungsfeld aus guten und schlechten Zeiten, Höhen und Tiefen, aus Liebe und Einsamkeit.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Kaminwelt Neuer zum Preis von zehn Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.