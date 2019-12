Auch 2018 hat der Landwirtschaftliche Betriebs- und Familienhilfsdienst (BHD) im Altkreis Lüdinghausen wertvolle Unterstützung in Notfällen geleistet. Bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch in der Gaststätte Schwenken bilanzierte Geschäftsführer Karl-Heinz Ermann nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Robert Schulze Kalthoff im vergangenen Jahr 112 Einsätze, davon entfielen 49 auf die vier hauptamtlichen Landfrauenvertreterinnen (alle in Teilzeit beschäftigt) und 63 auf die fünf hauptamtlichen Betriebshelfer (davon drei in Teilzeit). Diese unterstützen in Not geratene Höfe durch Stellung einer Ersatzkraft.

Hubertus Schulze Froning, stellvertretender Geschäftsführer des BHD Coesfeld, informierte unter anderem über die Agrarservice-Gesellschaft mit dem wichtigen Thema Landenergie und die Sozialstation in Lüdinghausen, die vom Nottengartenweg an die Olfener Straße umgezogen ist. 15 Mitarbeiter in Pflege und Hauswirtschaft versorgen von dort aus 70 Patienten. „Da können wir uns durchaus mit Anbietern wie Caritas und Diakonie messen“, stellte Schulze Froning heraus.

Heinz Haarlammert, Polizeihauptkommissar a.D., hielt einen detaillierten Vortrag zum Thema „Schneller, schwerer, größer – landwirtschaftliche Fahrzeuge im Straßenverkehr“. Mit etlichen Anekdoten und lustigen Videos lockerte Haarlammert das ernste Thema auf. Er mahnte alle Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs zu besonderer Sorgfalt, denn „die Pkw-Fahrer haben Angst“. Anschließend startete er den Versuch, das Dickicht der verschiedenen Führerschein-Klassen (T, L, C1E, BE usw.) zu entwirren. Die verschiedenen Genehmigungen und Ausnahmen, die man als Traktorfahrer mit und ohne Anhänger beachten muss, seien mit der Regel „ein Gutachten ist noch keine Betriebserlaubnis“ (Haarlammert) treffend zusammengefasst. Etliche interessierte Nachfragen der rund 50 Gäste zeigten die Vielschichtigkeit des Themas.

Sigrun Weppelmann (kl. Bild) wurde von Karl-Heinz Ermann (l.) und Robert Schulze Kalthoff für ihr 20-jähriges Engagement als Landfrauenvertreterin ausgezeichnet. Foto: beb

Bei den Wahlen wurden die Beisitzerinnen Hildegard Beuckmann und Mathilde Brüse einstimmig wiedergewählt. Neuer Kassenprüfer ist Stephan Röckmann. Für 20 Jahre Tätigkeit als Landfrauenvertreterin wurde Sigrun Weppelmann ausgezeichnet.