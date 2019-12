Die Familienauszeit im Advent der Pfarrgemeinde St. Felizitas gibt es schon seit vielen Jahren. Aufgrund der großen Beliebtheit hat die Pfarrgemeinde dieses Angebot in diesem Jahr zum ersten Mal ausgeweitet: die 35 Familien haben sich auf zwei Orte aufgeteilt. In der Landvolkshochschule in Freckenhorst (kl. Bild) nahmen 70 Personen teil, in der Kolpingbildungsstätte in Salzbergen waren es 63. Vorbereitet und durchgeführt wurden die Freizeiten von zwei engagierten Teams unter der Leitung von Pastoralreferentin Ruth Reiners. Die Familien haben am Wochenende viel gesungen, gebastelt, gesägt, gespielt und sich besinnlich auf den Advent eingestimmt. Am Abschluss stand jeweils ein Gottesdienst zum ersten Advent. Diese besondere Auszeit wurde von vielen Familien mit einem dankbaren Satz „Das hat gut getan – wir kommen gerne wieder“ beurteilt.

Die andere Häfte der Familien erlebte das Wochenende in Freckenhorst. Foto: Kirchengemeinde St. Felizitas