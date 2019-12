Der zweite Preis im Landeswettbewerb „Heimat Europa“ ging jetzt an die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) Lüdinghausen. In seiner Danksagung für diese Anerkennung nahm der DPG-Vorsitzende Karl-Heinz Kocar zunächst den Begriff der „Heimat“ auf, wies darauf hin, dass Nysa, die polnische Partnerstadt Lüdinghausens, bis 1945 als „Neisse“ für viele Deutsche Heimat gewesen sei, bis sie fliehen mussten oder vertrieben wurden. Nach dem Krieg aber sei Schlesien Heimat geworden für viele Polen, die aus dem an die damalige Sowjetrepublik Ukraine verlorenen Gebiet um Lemberg vertrieben worden waren, heißt es in einer Pressemitteilung der DPG.

Im heutigen Polen werde der Begriff der „Heimat“ von den Regierenden allerdings in einem stark nationalistischen Sinne aufgefasst, woraus Angst vor vermeintlich zu liberalen Werten Westeuropas und vor fremden Menschen – Migranten – und Religionen resultiere, aber auch vor Beachtung rechtsstaatlicher Prinzipien wie der Unabhängigkeit von Justiz und Medien.

Kocar sieht die Aufgabe der DPG darin, auch unter erschwerten Bedingungen immer wieder zwischen möglichst vielen Bürgern der seit 1993 verpartnerten Städte Nysa und Lüdinghausen Brücken des gegenseitigen Verständnisses zu bauen – in allen Altersgruppen und auf möglichst vielen Feldern.

Gemeinsam erfahre man nämlich erst verbindende Werte und erkenne – gerade auch in den emotionalen Momenten einer Begegnung – die Verpflichtung zu gegenseitiger Solidarität. Und erst dann lasse sich zu Recht von einer gemeinsamen „Heimat Europa“ sprechen. Der DPG-Vorsitzende dankte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr für die Zuerkennung des Preises. Interessierte, so sein Hinweis für die Gäste der Feierstunde, könnten sich auf der DPG-Website näher informieren.