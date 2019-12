„Wir müssen aufhören, unsere Vorsitzenden zu verbraten“, wünscht sich Niko Gernitz eindringlich. Der Lüdinghauser SPD-Ortsvereinsvorsitzende hatte sich im Verlauf der Urwahl der neuen sozialdemokratischen Bundesspitze eher für das Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erwärmen können. Es müsse wieder mehr „Menschlichkeit in die Partei gebracht werden“, fordert er – eine Aufgabe nicht nur für die neuen Vorsitzenden, die am heutigen Freitag in Berlin beim Parteitag auch offiziell ins Amt gehoben werden sollen.

Angetreten seien beim Rennen um die Parteispitze beide mit der deutlichen Kritik an der Koalition mit CDU /CSU und der Ankündigung aus dieser GroKo auszusteigen. „Damit haben sie vor allem die Unterstützung der Jusos gewonnen“, sagt Gernitz – selbst noch im Juso-Alter. Er selbst gibt für sich zu: „Ich war gegen die GroKo.“ Jetzt halte er es allerdings „nicht mehr für die richtige Idee, sie zu verlassen“. Schließlich gebe es einen Vertrag, „Dinge abzuarbeiten“.

Andererseits hätten Esken und Walter-Borjans vor allem auf dem linken Parteiflügel Erwartungen geweckt. Daher dürften sie das Vertrauen nicht gleich zu Anfang wieder verspielen. Bei einem sofortigen Ausstieg aus der großen Koalition würden sich allerdings die parteiinternen Konflikte fortsetzen, fürchtet Gernitz. Und: Das Wahlergebnis der beiden siegreichen Kandidaten stehe ja nicht unbedingt überdeutlich für ein Erstarken linker Positionen in der SPD .

Andererseits würden die künftigen Vorsitzenden schon für „Dinge bewertet, die sie noch gar nicht gemacht haben“.

Und nicht nur deshalb hofft Michael Spiekermann-Blankertz „auf große Zustimmung“ für das neue Führungs-Duo der deutschen Sozialdemokratie heute in Berlin. Die Partei müsse sich als „solidarisch“ erweisen und ihnen erst mal eine Chance geben. Er selbst sei nicht gegen Olaf Scholz als Parteivorsitzender, weil er ihn nicht für geeignet halte, sondern weil seiner Ansicht nach beide Ämter – Finanzminister und Parteichef – nicht miteinander vereinbar seien: „Scholz ist ein guter Finanzminister mit einer tollen Leistung.“

Auch mit Esken und Walter-Borjans an der Spitze werde die SPD nicht aus der GroKo aussteigen. Wer das geglaubt habe, sei „blauäugig“. Denn würde die Koalition zerbrechen, würden SPD wie auch CDU an der Wahlurne „massiv abgestraft“. Der Zug für einen Ausstieg sei abgefahren, so Spiekermann-Blankertz.

Eine weitere Personalie des Berliner Parteitags hält er darüber hinaus für gesetzt. Juso-Chef Kevin Kühnert werde als Stellvertreter in den Bundesvorstand gewählt, ist er überzeugt: „Er vertritt viele junge Menschen und deren Ideen.“