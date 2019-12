Im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen findet am 15. Dezember (Sonntag) um 18 Uhr das zur Tradition gewordene Weihnachtskonzert mit Musikern der Musica Camerata Westfalica (MCW) statt. Diese musizieren solistisch und möchten das Publikum mit einem sehr persönlichen Programm in die Weihnachtszeit einstimmen, heißt es in einer Ankündigung.

Festliche Stimmung

Auf dem Programm stehen Werke, die frohe und festliche Stimmung verbreiten. So zum Beispiel „Gran Duo“ von Giovanni Bottesini , das sehr virtuos daherkommt. Anschließend präsentieren die Musiker Rossinis „3. Sonate“ und vor der Pause spielt das Ensemble Luigi Boccerinis „Musica notturna delle strade di Madrid“. „Danach zeigt sich der Solokontrabassist sehr virtuos in dem ‚Konzert für Kontrabaß Nr. 2‘ von Karl Ditters von Dittersdorf in Begleitung der Mitglieder der MCW“, schreibt der Veranstalter. Und zum Abschluss erklingen wieder Weihnachtslieder. Es musizieren: Mischa Nodelman (Violine, Gast), Denis Kryukov (Violine), Natalia Velychko (Viola), Chisaki Samata (Violoncello), Oleksiy Velychko (Kontrabass) und Tamilla Guliyeva (Cembalo).

Darüber hinaus informiert die MCW, dass im kommenden Jahr wieder verschiedene Konzerte im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen anstehen. Beginn ist immer um 19.30 Uhr.

► 2. Mai (Samstag): Frühlingskonzert mit Werken von Richard Wagner, Max Bruch und Josef Haydn.

► 30. Mai (Samstag): Sommerkonzert mit Werken von Johann Christian Bach und Franz Schubert.

► 26. September (Samstag): Musik aus europäischen Ländern mit Frank Bridge, Jean Sibelius und Benjamin Britten.

► 12. Dezember (Samstag): Großes Weihnachtskonzert mit Werken von Wilhelm Friedemann Bach und Johann Sebastian Bach.