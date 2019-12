Der Spielfilm „Babettes Fest“ nach einer Erzählung der dänischen Autorin Tania Blixen („Jenseits von Afrika“) ist ein Angebot der kooperativen Zusammenarbeit der Stadtbücherei St. Felizitas, des Seniorenbeirates der Stadt Lüdinghausen und der Literaturkreise Lüdinghausen. Der Film wird am Mittwoch (11. Dezember) um 15 und um 18 Uhr in der Burg Lüdinghausen gezeigt, teilen die Veranstalter mit.

Der Film

Der Film stimmt atmosphärisch auf Weihnachten ein: In einem norwegischen Dorf voll lustfeindlicher Puritaner lädt die Französin Babette (Stéphane Audran) zum Gastmahl und gibt den Menschen Wärme und Lebensfreude zurück. Denn unter der Anleitung des inzwischen verstorbenen Pastors hat sich ein gesellschaftliches Umfeld aus Askese und Frömmigkeit entwickelt. Die beiden Pastorentöchter Martine und Philippa haben zwar das Andenken des Vaters bewahrt, aber selber nie die Chance einer eigenen romantischen Beziehung erlebt. Die in einer regnerischen Juninacht plötzlich aufgetauchte Französin Babette kümmert sich seit Jahren um das Wohlergehen der in die Jahre gekommen Pastorentöchter. Bis sie eines Tages eine ungewöhnliche Bitte vorträgt und damit das Leben von Martine und Philippa, aber auch des ganzen Dorfes kräftig durcheinanderwirbelt.

Einführung

Vor Beginn des Filmes gibt Heike König-Bölke, Referentin der Literaturkreise, eine kurze Einführung. In der Pause und nach der Vorstellung wird den Gästen die Möglichkeit zur Kommunikation bei einem Glas Wein (nicht im Eintrittspreis enthalten) angeboten. Eintrittskarten zum Preis von drei Euro sind in der Stadtbücherei St. Felizitas und vor jeder Veranstaltung an der Tageskasse in der Burg erhältlich. Alle Interessierten sind eingeladen, sich filmisch vorweihnachtlich einstimmen zu lassen.