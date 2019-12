Der Rat soll entscheiden

In die Diskussion um den Ausbau der Kastanienallee ist nach dem Informationsabend in der vergangenen Woche und der Bauausschusssitzung am Donnerstabend wieder Bewegung gekommen: Rodegang Elkendorf vom beauftragten Planungsbüro Gnegel (Sendenhorst) stellte im Ausschuss eine neue Ausbauvariante vor. Danach soll der Gehweg von der West- auf die Ostseite der Straße verlegt werden. Dort stehen wesentlich weniger Bäume, so dass statt der ursprünglich vorgesehenen 35 in diesem Fall 13 Bäume gefällt werden müssten. Vom Abholzen wären sieben gesunde Bäume betroffen, machte Elkendorf deutlich. 13 Kastanien sind laut Gutachten von Bakterien (Pseudomonas) befallen, was zum Absterben der Bäume führen kann. „Wenn Sie jetzt fragen, warum wir diese Variante nicht eher vorgeschlagen haben, lag das daran, dass unser Planungsauftrag ganz klar lautete, alle Bäume sollten gefällt werden“, stellte Elkendorf am Donnerstag klar.

„ Eine Verdichtung schädigt die Bäume weiter. Eine Verdichtung schädigt die Bäume weiter. “ Rodegang Elkendorf

Rückblick: Im April hatte sich der Fachausschuss für den Ausbau der Kastanienallee als Tempo-30-Zone mit einem Gehweg auf der Westseite ausgesprochen. Ein normgerechter Ausbau wäre jedoch mit den dort stehenden Bäumen nicht möglich. Deshalb hatte die Stadt damals beim Kreis Coesfeld die Aufhebung des Schutzes der Allee beantragt, um die Bäume fällen zu können. Dafür hatte der Landschaftsbeirat der Unteren Naturschutzbehörde, der dem zustimmen muss, nach einem Ortstermin im Mai ein Gutachten gefordert. Im Juli sprach sich der Beirat dann mehrheitlich für die Abholzung aus. Auch der städtische Umweltbeauftragte Heinz-Helmut Steenweg plädierte für das Fällen der Bäume und eine anschließende Neuanpflanzung, da er davon ausgeht, dass die Kastanien in absehbarer Zeit absterben, was die Erfahrung in anderen Orten gezeigt hätten (WN berichteten). Apropos: „Sollten die Bäume auf der Westseite irgendwann absterben, könnte dort später ebenfalls ein Gehweg angelegt werden“, so Elkendorf.

Gegen das Abholzen der Allee hat sich massiver Widerstand aus der Bevölkerung geregt. Über 1300 Unterschriften wurden für den Erhalt der Bäume gesammelt. Mittlerweile gibt es auch mehrere Bürgeranträge – sowohl für den Erhalt der Bäume als auch für den Ausbau der Straße als Tempo-30-Zone mit separatem Gehweg. Im Hinblick darauf gab Elkendorf in der Ausschusssitzung am Donnerstagabend, die aufgrund des großen Zuschauerinteresses im Kapitelsaal stattfand, die Einschätzung des Gutachters wieder: „Eine Verdichtung, egal in welcher Form, schädigt die Bäume weiter und kann zu Standsicherheitsproblemen führen.“

„ Wir möchten noch mal mit den Anliegern reden. Wir möchten noch mal mit den Anliegern reden. “ Dirk Havermeier (SPD)

Für die CDU-Fraktion machte Anton Holz deutlich, dass die Politik nun gefordert sei, eine Entscheidung zu treffen. „Die kann meiner Meinung nach nur in einem Kompromiss liegen. Und den jetzt gefundenen Kompromiss halte ich für gut.“ Die CDU beantragte zusätzlich zum Ausbau der Kastanienallee als Tempo-30-Zone und einem Gehweg auf der Ostseite, im Bereich zwischen Fußweg und Fahrbahn 30 neue Bäume anzupflanzen. Zudem soll zeitgleich mit der Maßnahme auch der Geh- und Radweg entlang der neuen Bebauung an der Halterner Straße ausgeschrieben werden. Gregor Schäfer signalisierte zwar generell Zustimmung für den Kompromiss, kritisierte jedoch, dass die Informationen – vor allem das Gutachten – nicht schon früher vorlagen. „Wir hätten die Diskussion mit weit weniger Druck führen können“, so der FDP-Fraktionschef. Das sah auch Dirk Havermeier ( SPD ) so. Darüber hinaus machte er noch einmal den Spagat zwischen einem verkehrssicheren Straßenausbau und dem Erhalt der größtenteils gesunden Bäume deutlich. „Wir halten einen beidseitigen Gehweg mit einer schmaleren Variante auf der Westseite für die bessere Lösung, möchten jedoch generell noch mal mit den Anliegern reden“, sagte Havermeier. Die SPD plädierte daher für eine Vertagung der Entscheidung auf die Ratssitzung am 17. Dezember. Für die Grünen hob deren Fraktionssprecher Eckart Grundmann noch einmal den „ortsbildprägenden Charakter der Allee hervor, die nicht ohne Grund unter Schutz gestellt wurde“. Die jetzt vorgestellte Planungsvariante bezeichnete er daher als „faulen Kompromiss“. Schließlich votierte der Ausschuss einstimmig dafür, in der nächsten Ratssitzung über den Ausbau der Kastanienallee zu entscheiden.