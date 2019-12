Halluzinative Träume durch Kartoffelsalat

Sie haben es wieder geschafft: FKK – Freunde der Kleinkunst – konnten sich auch bei der letzten von sechs Veranstaltungen, die es in der Spielsaison 2019 gab, über ein volles Haus freuen. Jochen Malmsheimer stand mit „Dogensuppe Herzogin“ auf dem Programm und dieser Eintopf hatte es in sich.

Der Gewinner des Deutschen Kabarettpreises 2018 ließ so ziemlich nichts ungeschoren, aber vorrangig hatte es ihm der vermeintliche Bildungsnotstand in unserem Lande angetan. Obgleich er betonte, „Bildung macht klug“, konnte er sie selbst in seiner Umgebung beim besten Willen kaum bis gar nicht feststellen.

Rentner in allen Beige-Abtönungen

Jochen Malsmheimer Foto: Inga Kasparek

In gewohnt stoischer, missmutiger Laune, dafür aber mit einem beängstigenden Sprechtempo, trug er vor, wie er sich von seiner Ehefrau dazu überreden ließ, eine Busreise nach Venedig anzutreten. Die verlief schlimmer, als er es sich hätte vorstellen können. Alle seine Vorurteile bestätigten sich, und auch die Besucher im Saal der Realschul-Aula fühlten sich durch Malmsheimers Beschreibungen offenkundig an eigene Erlebnisse erinnert. Rentner in allen Beige-Abtönungen füllten den Bus bis auf die „wohl versehentlich dazwischen geratenen jungen Leute“ auf der hinteren Sitzbank. Der vom Hintermann in der für Busreisen typischen Tupperdose angebotene hausgemachte, leider aber vergorene Kartoffelsalat, den der strapazierte Malms­heimer widerwillig annahm, brachte ihm dann halluzinative Träume, die ihm all die Menschen erscheinen ließen, die eben nur einem belesenen, bildungskundigen Zeitgenossen erscheinen können. Von Odysseus über Homer, Martin Luther, Robin Hood und Winnetou oder Jim Knopf tauchten sie alle auf, gerieten sich in Dialogen in die Haare, versuchten eine Einigung zu erzielen und tauchten wieder ab.

Geistiger Besitz belastet doch nicht

Ein besonderes Talent bewies der Künstler mit größtenteils stoischem Vortrag, ohne große Emotionen. Allerdings auch ein Profi kommt da mal an seine Grenzen. In der Szene, in der er sich angeblich mit der eigenen Hand ein Stück aus der Zahnkrone ausschlägt und seither lispelt, kann sich Malmsheimer dann doch nicht mehr halten und muss ungehemmt über seine eigenen Späße lachen – nicht ohne zu erklären, dass genau diese Stelle ihn nach wie vor die Beherrschung kostet. Sehr sympathisch, sehr menschlich. Das trifft auch auf seinen Rat zu, die eigene Bildung und die der Nachkommen bewusst zu fördern, denn „geistiger Besitz belastet doch nicht“.

Das Publikum jedenfalls war ausgesprochen gut zufrieden, was sich im heftigen Applaus niederschlug, den der Kabarettist während seines Vortrages nur auf besonderes Zeichen hin akzeptieren wollte. „Setzen Sie sich doch einfach auf Ihre Hände drauf, dann klatschen Sie nicht einfach so los“, lautete sein Ratschlag, den am Schluss aber niemand beherzigte.