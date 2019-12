„Ich bin nicht fertig geworden“, zitierte Richard Borgmann das bajuwarische Original Karl Valentin , um nur ein paar Sätze später zu erklären, dass er bei den Kommunalwahlen im September 2020 nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters kandidieren werde. Das, so der 63-Jährige, habe er gemeinsam mit der Familie entschieden, erklärte er im Rahmen der feiern des Stadtgeburtstages am Sonntag in der Burg Lüdinghausen.

Die Besucher der Veranstaltung reagierten zunächst mit sichtbarem und hörbarem Erstaunen auf diese Nachricht, danach erhoben sie sich und applaudierten stehend und langanhaltend – die Überraschung war greifbar.

Borgmann steht seit 1992 an der Spitze der Stadt, sieben Jahre als Stadtdirektor, seit 1999 als Bürgermeister. 27 Jahre habe er „der Stadt dienen können“, sagte er am Sonntag. Und das habe er gerne getan. „Lüdinghausen ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern ein Zuhause“, sagte Borgmann Und: „Einen schöneren Platz hätte es nicht geben können.“