Für einen gelungenen Abschluss der Kaminzimmerkonzert-Saison der Kaminwelt Neuer sorgte am Samstagabend der Singer-Songwriter Norman Keil , der zum ersten Mal in der Steverstadt zu Gast war. Mit nichts weiter als einer Gitarre und seiner einzigartigen Stimme überzeugte der 37-jährige Liedermacher aus Gießen das Lüdinghauser Publikum.

Mit gefühlsvollen Liedern wie „Astronaut“ und „Absolut OK“ bezog der Musiker das Publikum mit ein, brachte die Gäste zum Mitklatschen und gemeinsamen Singen und sorgte mit starken Texten gleichzeitig für nachdenkliche Momente. Die Songs des ehemaligen Gitarristen und Songschreibers der „Wingenfelder“, Nachfolgeband von „Fury in The Slaughterhouse“, zeichnen sich dabei vor allem durch den wahren Blick auf das Leben mit allen Höhen und Tiefen, sowie den Blick auf Liebe und Glück, aber auch Enttäuschung und Verlust aus. Dies wird besonders im gesellschaftskritischen Lied „Paris“ deutlich, welches von den Menschen handelt, die in der heutigen Zeit weniger Perspektiven und Chancen haben.

Freude am Leben und nachdenkliche Töne

Dass für Keil das Leben als Künstler nicht immer einfach ist, verdeutlicht er zudem im Song „Der Typ“, welches auf den Spagat zwischen Leidenschaft und Familie eingeht. „Für euch bin ich der Junge, der hier oben steht und die ganze Halle bebt, doch komm‘ ich nach Hause, sagen die Kids, Papa du fehlst“, lauten die Zeilen des Refrains, die die Schattenseiten seines Berufes beleuchten.

Nichtsdestotrotz freute Keil sich über seinen Auftritt und zeigte sich begeistert von der ungewöhnlichen Location im Kaminstudio der Kaminwelt Neuer. Das Publikum, das den Liedern bei Wein und anderen Kaltgetränken in der gemütlichen Atmosphäre lauschte, belohnte den Vater von Zwillingen schlussendlich mit dem verdienten Applaus.