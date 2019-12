Ich bin nicht fertig geworden“, hat Richard Borgmann am Sonntag Karl Valentin zitiert, als er im Rahmen des Stadtgeburtstages verkündete, im nächsten Jahr nicht erneut als Bürgermeisterkandidat antreten zu wollen. Und in der Tat, in der Stadt gibt es in den nächsten Jahren noch viel zu tun. Vieles davon hat Borgmann selbst angestoßen, auf den Weg gebracht und für dessen Umsetzung gesorgt.

Von Peter Werth